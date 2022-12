LHM: Une 10e de suite pour le Blizzard

Coiffé il y a quelques jours du titre de joueur par excellence du mois de novembre, Olivier Coulombe n’entend pas en rester là. Dimanche après-midi, la vedette du Blizzard d’Edmundston a marqué tous les buts des siens dans un gain de 3 à 1 sur les Rapides de Grand-Sault. Il s’agissait du même coup d’une 10e victoire d’affilée pour la troupe de Simon Olivier.

Le Blizzard (16-10-1) reprend ainsi le premier rang de la section Nord, un point devant les Tigres de Campbellton (14-6-4), inactifs dimanche.

Coulombe, qui a amassé pas moins de 23 points le mois dernier en seulement 11 duels, a réussi dimanche ses 17e, 18e et 19e filets de la campagne. Le dernier a été réussi dans une cage déserte avec seulement huit secondes à écouler au tableau.

Anastasios Lazaris a obtenu deux passes dans la victoire.

Ben Diamond a été le seul joueur à briser la vigilance du gardien du Blizzard Thomas Boucher. Il faut dire que ce dernier n’a été mis à l’épreuve qu’à 17 occasions.

Joshua Fleming a repoussé 24 des 26 tirs dirigés vers lui dans le revers.

Le défenseur Jérémie Thibodeau, qui va représenter le Blizzard au camp de sélection d’Équipe Canada Est, en vue du Défi mondial junior A, a obtenu une mention d’aide sur le but vainqueur.

Le Défi mondial aura lieu à Cornwall, en Ontario, du 11 au 18 décembre.

Thibodeau, 18 ans, était évidemment heureux de la nouvelle. «J’ai reçu une invitation par téléphone d’un représentant de Hockey Canada qui m’a fait part de la nouvelle. Je m’attends à une chaude compétition et à une vitesse de jeu supérieure, mais je suis prêt à faire ma place dans l’équipe», a révélé le gaillard de 6 pieds 2 pouces et 190 livres dans un communiqué du Blizzard envoyé aux médias.

Sur les 32 joueurs faisant partie du camp d’Équipe Canada Est, 22 seront retenus pour le Défi mondial. Le camp débute lundi, toujours à Cornwall.

Les deux seuls autres représentants de la LHM qui ont été invités au camp de sélection sont le défenseur Sid McNeill et l’attaquant Trent Crane, des Western Capitals de Summerside.

À noter que l’entraîneur-chef des Western Capitals, Billy McGuigan, sera également à la barre d’Équipe Canada Est.

En bref… Thomas Boucher a été nommé le gardien par excellence du dernier mois dans la LHM. En huit sorties, toutes remportées, le portier du Blizzard a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,99 et un taux d’arrêts de ,934. Frédéric Plourde, des Rapides, a été considéré pour le titre, lui qui a gagné cinq de ses six décisions en maintenant une moyenne de 2,53 et un taux d’efficacité de ,913…