M18: Les Flyers triomphent deux fois

Malgré le fait qu’il était privé de deux de ses meilleurs attaquants, les Flyers de Moncton ont remporté leurs deux rencontres du week-end dans le Circuit de hockey des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Si l’entraîneur-chef John DeCourcey a dû se débrouiller sans les services de trois de ses meilleurs attaquants, vendredi, il a au moins pu récupérer Zachary Wheeler pour la partie de samedi. Wheeler est le meilleur pointeur de la ligue. Jonah Leard et Joseph Finnigan sont toutefois toujours tenus à l’écart du jeu en raison de blessures. Ce sont là deux bonshommes qui font partie du top-6 des Flyers à l’attaque.

Samedi, menés par le vétéran Cooper Cormier qui a réussi un tour du chapeau, les Flyers (10-6-3) ont aisément pris la mesure du Moose du Nord par la marque de 8 à 1 au Centre régional K.-C.-Irving.

Zachary Boudreau (2-1), Connor Sturgeon (1-1), Nathan Weber et Cameron White ont également fait bouger les cordages. Zachary Wheeler, Miguel Léger et Liam Daigle ont récolté deux passes chacun.

Loïc Nadeau a réussi 15 arrêts dans la victoire. Devant la cage du Moose, Niko Boudreau a été bombardé de 46 rondelles.

Matthew Ferdinand a été l’unique buteur du Moose (6-9-0).

Vendredi, les Flyers ont eu raison du Vito’s de Saint-Jean 4 à 3.

Cooper Cormier, encore lui, a sonné la charge avec un but et une aide. Les autres buts sont venus des bâtons de Noah Collette, Liam Daigle et Nathan Weber. Cameron White a été crédité de deux mentions d’assistance.

Jack O’Blenis (2) et Reid Calder ont été les marqueurs du Vito’s (8-7-2).

Simon Cormier n’a dû composer que devant 12 rondelles pour savourer le gain. À l’autre extrémité de la patinoire, Drake Pattison a fait face à 48 lancers.

Vendredi, le Moose a tiré profit des 46 arrêts de Niko Boudreau pour surprendre les Knights de Charlottetown 4 à 3.

Anthony Field a réussi deux buts dans la victoire. Les autres filets sont allés à Noah Breau et Alexandre Lavoie.

Ross Campbell (1-1), Owen MacPherson (1-1) et Jonah MacDonald ont assuré la riposte des Knights (13-2-2).

Hudson Bradley a arrêté 19 rondelles dans le revers.

De leur côté, le Vito’s a défait le Wild de Kensington 5 à 3, vendredi.

Jacob Kaine (1-1), Reid Calder, Jack O’Blenis, Cole Kerr et Josh Corscadden ont réussi les buts du Vito’s. Matthew McLeod a récolté deux passes.

Cam Taylor, Seamus MacEachern et Brian Zhang ont marqué pour le Wild (5-6-3).

Kehlan Munroe a réussi 24 arrêts dans la victoire. Utilisé pendant quelques minutes, Drake Pattison a été parfait devant quatre lancers du Wild. Dans le revers, Ryan Aiken a bloqué 20 rondelles.

Le Wild a toutefois été plus chanceux vendredi en défaisant les Caps de Fredericton 8 à 4.

Ryder Howatt a été le grand héros offensif avec deux buts et trois passes.

Cam Taylor (1-1), Ethan Dickson (1-1), Carson MacDougall (1-1), Creegan Tompkins (1-1), Will Murphy et Brian Zhang ont complété la marque. Jordan Shaw a amassé trois mentions d’aide.

Les buts des Caps (8-9-1) ont été l’oeuvre de Brody Paré (2-1), Jayden Burtt-Munn (1-1) et Sam Malloy. Joonas Kurittu a récolté deux passes.

La victoire est allée au dossier de George Gallant, auteur de 38 arrêts. Zach Bridgeo a fait face à 35 tirs devant le filet des Caps.