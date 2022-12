Mondial de hockey junior: les partisans se rassembleront à l’extérieur du Centre Avenir

Moncton et Halifax s’apprêtent à accueillir conjointement le Championnat mondial de hockey junior, tournoi qui meuble traditionnellement le temps des Fêtes de beaucoup de partisans de hockey. Avec ou sans billets, les amateurs locaux peuvent s’attendre à de nombreuses activités, dont le visionnement extérieur public de tous les matchs à la Place du Centre Avenir.

Si le tournoi ne débute que le 26 décembre, le camp d’entraînement d’Équipe Canada junior doit s’amorcer dès ce week-end, ici même à Moncton. À la fin du camp, Équipe Canada affrontera l’équipe des étoiles américaines en match d’entraînement, à deux reprises, dimanche et lundi (11 et 12 décembre). Le match de lundi midi sera suivi quelques heures plus tard de la présentation officielle de l’alignement canadien, sur la Place du Centre, à 17h30, dans une cérémonie organisée de concert avec «Team Moncton» et Hockey Canada.

Le lundi suivant (le 19) s’amorcent déjà les matchs préparatoires du tournoi, dont celui du Canada qui accueille la Suisse en lever de rideau, toujours au Centre Avenir.

Dans ce calendrier préparatoire, notons aussi que les Lettons éliront domicile au centre J.K. Irving de Bouctouche le soir du 22 décembre. Ils seront les hôtes des Allemands, à partir de 19h. Ceux qui auront manqué la visite du Tricolore dans Kent cet automne pourront se rattraper avec cette visite internationale.

Si l’essentiel du tournoi est organisé par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), la Ville de Moncton est sollicitée pour s’occuper de tout le côté relations avec les partisans.

«L’IIHF nous a demandé de collaborer dans six sous-comités, comme en santé ou pour les officiels hors glace, par exemple», explique Bill Whalen, coprésident du comité organisateur pour la Ville.

«Avec tout ça en place, le travail de “Team Moncton” s’est tourné vers l’expérience des partisans, poursuit-il. Peu importe s’ils sont détenteurs de billets ou non. Nous voulons que les partisans puissent vivre pleinement l’expérience, même s’ils ne mettent jamais les pieds dans le Centre.»

Les activités entourant le tournoi se déroulent sur deux sites. Le premier, bien entendu, est à la Place devant l’entrée du Centre Avenir. Un deuxième site pour accueillir les partisans trouve domicile au Marché de Moncton, tout au long du camp et du tournoi.

Le comité y offre des déjeuners aux crêpes, suivis en fin d’après-midi de party «tailgate».

Les matchs à Moncton sont présentés à midi et à 17h, alors que ceux d’Halifax débutent à 14h30 et à 19h30.

Des élèves gâtés à Moncton

Pour le dernier match du camp d’entraînement d’Équipe Canada, le comité veut faire une place particulière pour les élèves de la région.

«Nous travaillons avec les deux districts scolaires pour distribuer des billets à des élèves pour assister au match. Chaque district recevra 500 billets», informe le coprésident de Team Moncton.

Les Mellotones accueillent le Nouvel An

M. Whalen explique que Moncton aura sa version de la boule de la grosse pomme pour accueillir le Nouvel An.

À la suite des matchs du 31 décembre, la fête se poursuivra sur la rue Main qui sera fermée pour l’occasion. Les Mellotones, un groupe en vogue en Atlantique, accueilleront le Nouvel An sur scène installée en face du Centre Avenir.

Le tout sera suivi de feux d’artifice pour saluer l’arrivée de 2023.

«Avec sa patinoire, la Place du Centre Avenir est limitée en espace. Nous en avons profité pour fermer la rue et monter une scène pour cette soirée seulement. Nous aimerions vraiment en faire un événement annuel. Il n’y a rien du genre dans la région pour la veille du jour de l’An», conclut Bill Whelan, qui promet un spectacle multimédia qui fera jaser.

Il n’y a aucuns frais pour accéder ni au site ni aux festivités extérieures entourant le tournoi.