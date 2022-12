10 nouveaux terrains de pickleball seront construits à Dieppe

La Ville de Dieppe annonce la construction de 10 terrains extérieurs de pickleball en 2023.

C’est le président du Club de pickleball Dieppe, Marc LeBlanc, qui en a d’abord fait l’annonce sur les médias sociaux.

Luc Richard, directeur général adjoint – opérations et vie communautaire de la Ville de Dieppe, confirme la nouvelle.

«Le pickleball a été identifié comme une priorité dans le nouveau plan directeur de la Ville de Dieppe, explique M Richard. Après des consultations publiques, on nous a indiqué que le pickleball devait être une priorité pour la Ville et que nous devrions travailler avec les groupes de la communauté pour voir à son aménagement.»

C’est ainsi que se sont amorcées des discussions avec le Club de Dieppe pour évaluer les besoins avant qu’une proposition soit déposée au Conseil municipal.

«Pour le moment, nous avons un design conceptuel qui pourrait comprendre jusqu’à 10 terrains», détaille Luc Richard.

C’est bien entendu avec joie que le Club de Dieppe a accueilli la nouvelle.

«Le Club collabore de près avec la Ville pour en faire un succès», résume son président.

Les terrains seront situés sur le terrain vacant entre le Centre Arthur-J.-LeBlanc et l’ancien cimetière de Saint-Anselme, sur le chemin Melanson.

Luc Richard explique que ce terrain avait jadis été réservé pour une expansion du Centre Arthur-LeBlanc pour y ajouter une nouvelle surface glacée, mais que ce projet est caduc depuis l’ouverture du Centre UNIplex.

«Pour ce qui est des détails de ce que contiendra le terrain, nous allons développer tout ça au cours des prochains mois. On parle entre autres d’éclairage. On veut un terrain qui puisse accommoder convenablement les amateurs de pickleball.»

Une enveloppe de 900 000$ à 1 000 000$ est prévue pour sa construction qui doit débuter au printemps.

«On espère que ça contribuera à la croissance de ce sport. Par exemple, ça devrait permettre la tenue de tournois», illustre le directeur général.

Le budget total de 1,5 M$ en infrastructures de loisirs de la Ville de Dieppe prévoit également la réfection des installations sanitaires du parc Dover.

Le mode de gestion du terrain n’a pas encore été arrêté.

«Nous étudions trois types de gestion, explique M. Richard. Ça pourrait être comme pour le tennis où le Club gère les infrastructures. Ce sont des choses que nous devons encore discuter et évaluer avec le Club.»

La Ville espère ouvrir le terrain en 2023, mais les chaînes d’approvisionnement imprévisibles demeurent problématiques.

«Avec tous les défis pour acquérir les équipements nécessaires, est-ce que ce sera prêt en juin ou en septembre? C’est difficile à dire pour le moment. Nous ne sommes qu’à préparer la mise en œuvre de tout ça.»

En attendant ce nouveau terrain, le Club de Pickleball de Dieppe offre toujours des sessions à l’année. L’été, il compte sur trois terrains extérieurs temporaires, derrière l’école Mathieu-Martin, avec trois sessions par semaine.

De septembre à mai, le Club occupe en soirée des terrains (toujours temporaires) dans le gymnase de l’école Antonine-Maillet (lundi et mercredi). De leur côté, les débutants peuvent s’initier à la discipline à l’école Lou-McNairn (mercredi et vendredi).

Le Club de Dieppe compte plus de 175 membres.

Des terrains pour tout le monde?

Pour les amateurs d’autres sports qui se cherchent toujours une surface de jeu, M. Richard a ce message à leur lancer.

«Nous sommes à faire l’inventaire de ce qui existe déjà dans la municipalité pour identifier les gymnases et leurs plages horaires. Nous sommes en discussion avec les districts scolaires pour voir les occasions avec les écoles en soirée et les fins de semaine. Il y a peut-être des plages sous-utilisées et qui pourraient servir les groupes mal servis.»

«Assurément, à un moment donné, la Ville devra construire des gymnases additionnels. La population s’accroît et ses besoins aussi», illustre Luc Richard.