Hockey universitaire: un bilan de mi-saison positif chez les Aigles Bleus

L’heure est au bilan pour l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université (10-8-0) de Moncton, qui vient de conclure la première moitié de sa saison. L’entraîneur-chef Derek Cormier, qui en est à sa première campagne à la barre de l’équipe, accorde une bonne note à ses troupiers.

Après 18 rencontres, le Bleu et Or occupe le quatrième rang du Sport universitaire Atlantique, à 11 points des Reds de UNB (15-2-1) et de la tête. Les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (12-5-1) et les Huskies de l’Université Saint Mary’s (11-7-0) occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (8-9-1) sont cinquièmes, trois points derrière les Aigles Bleus.

Avec 60 buts marqués, la troupe de Derek Cormier arrive au cinquième rang des sept équipes. Défensivement, les Aigles ont donné 56 buts, soit le troisième plus bas total du circuit.

«En général, nous sommes très contents de notre première moitié de saison, résume Cormier. Il y a quelques matchs où nous n’avons pas répondu présents que nous aimerions reprendre. Mais notre fiche, c’est notre fiche. Nous devrons travailler là-dessus pour la deuxième moitié de saison.»

«Malgré les succès en début de saison (le Bleu et Or a remporté six de ses huit premiers matchs), je savais bien que chaque match serait difficile. Chaque match est un match de séries. Si nous ne sommes pas prêts mentalement ou physiquement, c’est très difficile de gagner des parties dans ce championnat», résume-t-il.

Que faut-il pour remonter dans le classement?

«Il reste 12 matchs après Noël. Il faut être prêts pour chaque partie. Nous avons connu de très beaux moments dans la première moitié, mais aussi des moments très difficiles. Nous devons mieux contrôler nos émotions pendant les matchs. Nous devons être plus constants, tant physiquement que mentalement.»

Les Reds de UNB, équipe classée numéro un au pays depuis plusieurs semaines, sont si puissants qu’ils ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires avant la pause des Fêtes. Pour Cormier, lui-même un ancien porte-couleurs de l’équipe rivale, les Reds ne sont pas imbattables.

«C’est clair que c’est une équipe qui travaille fort. C’est une bonne équipe de A à Z. Ils montrent qu’on peut aller loin avec de la confiance et de la constance. C’est ce que vise chaque équipe.»

Malgré cela, Cormier refuse de mettre les Reds sur un piédestal.

«UNB, UPEI, StFX, Saint Mary’s… ce sont toutes des équipes fortes. Il faut être prêts pour chaque partie. On va profiter de la pause pour revenir sur les 18 premiers matchs et réajuster le tir pour la deuxième partie de la saison.»

«Il faut vraiment être prêt à aborder les 12 matchs restants comme des matchs de séries, martèle l’entraîneur. Les “boys” devront être prêts pour ça. Ils doivent être prêts à jouer 60 minutes.»

«Nous savons que nous pouvons gagner n’importe quel match dans cette ligue, mais nous devons travailler davantage la confiance», résume l’entraîneur.

Face à Équipe Canada junior

Les Étoiles de SUA affronteront Équipe Canada dimanche (14h) et lundi (12h) au Centre Avenir, à quelques heures de la sélection finale de l’équipe qui prendra part au Mondial junior 2023.

Trois joueurs des Aigles Bleus ont été retenus pour évoluer avec les Étoiles. Il s’agit du défenseur Yann-Félix Lapointe (1-6=7pts) et des attaquants Vincent Deslauriers (4-5=9pts) et Nathaël Roy (12-7=19pts) Mika Cyr (8-13=21pts), de Sainte-Anne-de-Madawaska, est aussi sur la liste des invités, mais il doit déclarer forfait en raison d’une blessure.

À sa première saison à la barre des Aigles, la sélection de Derek Cormier à titre d’entraîneur adjoint montre que les qualités du pilote de l’U de M ont aussi été remarquées dans la ligue.

«Je crois que ce sera une belle occasion de montrer au Monde le calibre de cette ligue», résume Cormier, qui préfère renvoyer les éloges bien mérités à ses joueurs.

Nathaël Roy a visiblement bien aimé recevoir cette invitation.

«Je suis très content! Ce sera une superbe expérience de pouvoir côtoyer les meilleurs joueurs de la ligue le temps d’une fin de semaine. C’est aussi super excitant d’avoir la chance de compétitionner contre la meilleure équipe junior au pays!»