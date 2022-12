Beauséjour: Les Alpines reprennent vie

Plutôt timides depuis le début de la saison, les Alpines de Tracadie ont signé deux belles victoires face aux Maraudeurs de Dalhousie, en fin de semaine, dans le Circuit de hockey senior Beauséjour.

Samedi, au Palais de Glace Inch Arran, Jean-François Rousselle a joué le match de sa vie en y allant de deux buts et deux passes pour conduire les Alpines à un gain de 4 à 1.

Joël LeBouthillier et Lucien-Carl Sonier ont été les autres buteurs des Alpines (3-4-1). Marc-André LeCouffe et Rémi Doucet ont amassé deux passes chacun.

Jordan Fugère a enfilé l’unique but des Maraudeurs (2-4-0).

Vendredi, dans un match où les deux équipes ont profité du momentum pour martyriser l’adversaire, les Alpines ont finalement eu le dernier mot 8 à 6.

Croyez-le ou non, les Maraudeurs ont inscrit les quatre premiers buts du match, avant de voir les Alpines répliquer avec les trois filets suivants. Puis, après un regain de vie des Maraudeurs qui ont réussi deux autres buts, les Alpines ont finalement pris le contrôle en inscrivant les cinq dernières réussites de la rencontre.

Riley Scott (2-2), Marc-André LeCouffe (2-1) et Rémi Doucet (2-1) ont sonné la charge dans le camp des Alpines. Pier-Luc Ouellet (1-1) et Miguel Sonier ont complété la marque. Tyron Breau, Brandon Haché et Marc-Antoine Mazerolle ont récolté deux mentions d’aide chacun.

Stephen Thorne a réussi le truc du chapeau chez les Maraudeurs. Éric Mockler (2) et Jérémy LeBlanc ont été les autres buteurs. Joey Bernard et Ryan Mockler ont amassé trois mentions d’assistance chacun.

Samedi, les JC’s de Bouctouche ont tiré profit des deux buts de Luc Collette pour venir à bout des Lumberjacks de River Valley 6 à 5.

Michael LeBlanc (1-2), Mathieu Newcomb (1-1), Russel Cormier et Yanik Belliveau ont enfilé les autres buts des JC’s (7-3-0). À noter les deux aides de Jérémie Albert.

Le gardien Charles Austin (31), des Alpines de Tracadie, a la vue passablement obstruée par deux gros bonshommes des Maraudeurs de Dalhousie, Jérémy Doucet (97) et Jordan Fugère (10), sur cette séquence. – Gracieuseté: Michael Levesque Tyron Breau (17), des Alpines de Tracadie, est en bonne position pour faire dévier un tir devant le gardien des Maraudeurs de Dalhousie Andrew Court (1), samedi. On reconnaît aussi dans la photo le vétéran Shawn Doucet (7). – Gracieuseté: Michael Levesque

Pour les Lumberjacks (3-7-0), Luke Gallant (1-2), Zach Whitlock (1-1), Brett MacLean (1-1), Mitchell Russell et Kenny Robinson ont fait bouger les cordages.

De leur côté, les Hawks d’Elsipogtog (12-0-0) sont demeurés invaincus en défaisant les Coal Miners de Springhill 8 à 5.

Wayne Jones (2-1), Robbie Graham (2), Danick Crête (1-3), Mackenzie Brown (1-2), Bruno Richard (1-1) et Creighton Sanipass ont marqué les buts des Hawks. Scott Zack et Trey Lewis ont été crédités de deux aides chacun.

Rene George (2-2), Nick Guill (1-2), Parker Deighan et Matt Stone ont assuré la riposte des Coal Miners (4-7-0).

Enfin, les Marchands de Shippagan-les-Îles n’ont fait qu’une bouchée des Northmen de Miramichi au compte de 6 à 1.

Luc Williams (2-3) et René-Guy Haché (2-2) ont brillé dans la victoire des Marchands (4-4-0) avec des soirées respectives de cinq et quatre points.

Charles Bergeron (1-1) et Alexandre Jean-Mallet ont complété la marque. Anthony Haché a obtenu deux passes.

Brett Young a été l’unique marqueur des Northmen (3-6-2).