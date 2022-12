CRH: Fin de semaine parfaite pour le Dynamo

Le Dynamo de Kedgwick a inscrit cinq buts sans riposte au premier vingt pour défaire les Draveurs du Bas-Madawaska 7 à 4, samedi, dans le Circuit régional de hockey.

Jérémie Borris a été particulièrement dominant dans le camp du Dynamo (8-1-2) avec une soirée d’un but et quatre passes. Tyler Clair (2-1), Julien Hébert (1-2), Patrick Huard, Anthony Parent et Frédéric Castonguay ont complété la marque.

Éric Roy a lui aussi connu une belle soirée du côté des Draveurs (2-9-1) avec un tour du chapeau, en plus d’obtenir une passe.

Mackenzie Kierstead (1-2) a été l’autre buteur. Samuel Gagnon a été crédité de trois mentions d’aide.

Samuel Huard a repoussé 33 rondelles pour signer la victoire. Pierre-Olivier Lemieux a effectué 24 arrêts dans la défaite.

Vendredi, le Dynamo a eu raison du Thunder de River Valley au compte de 4 à 3.

Raphaël Pelletier (2), Pierre Ouellet (1-1) et Gabriel Vanier (1-1) ont enfilé les buts du Dynamo. Patrick Huard a amassé deux aides.

Les buts du Thunder (4-7-0) ont été l’œuvre de Roderick Langille (1-1), Noah Rogers (1-1) et Sheldon Sappier.

La véritable vedette du match a toutefois été le gardien Travis Fullerton qui a réussi pas moins de 48 arrêts dans la défaite. Daniel Vautour a bloqué 15 rondelles pour saluer son retour au jeu avec une victoire.

Fullerton et le Thunder se sont repris samedi en battant les As de Saint-Basile 4 à 2.

Fullerton a réussi 38 arrêts dans le triomphe. Brandon Parsons et Peter Trainor ont pour leur part enfilé deux buts chacun.

Kevin Gagné (1-1) et Malcolm Arseneau (1-1) ont assuré la réplique des As (9-2-1).

Jonathan Connely a enregistré 25 arrêts dans le revers.

Ce même Connely a toutefois bloqué les 17 lancers des Draveurs, vendredi, dans un blanchissage de 4 à 0 des As.

Kevin Gagné (2-1), Malcolm Arseneau et Samuel Cyr ont marqué les buts des As. Jesse St-Onge et Nicholas Jessome ont ajouté deux mentions d’assistance chacun.

Pierre-Olivier Lemieux a fait face à 37 tirs devant la cage des Draveurs.