LHJMQ: Soirée de quatre buts pour Allison

Déjà que Riley Kidney et Jacob Melanson figurent parmi les principaux appâts à travers la LHJMQ en vue de la prochaine période des transactions, Ben Allison est visiblement en train de s’imposer dans ce groupe à son tour. Dimanche après-midi, le Néo-Écossais de 20 ans y est allé de ses 19e, 20e, 21e et 22e buts de la saison dans une victoire facile de 7 à 4 du Titan d’Acadie-Bathurst sur les Sea Dogs de Saint-Jean au TD Station.

Avec 22 réussites, Allison occupe désormais le quatrième rang des meilleurs buteurs derrière Alexandre Doucet, des Foreurs de Val-d’Or (26), Justin Gill, du Phoenix de Sherbrooke (24), et William Veillette, des Cataractes de Shawinigan (23). Allison a de plus terminé le match avec un différentiel de +4.

Allison n’est toutefois pas le seul qui s’est payé du bon temps devant les Sea Dogs (9-18-1). Le robuste Jacob Melanson a non seulement réussi son 21e filet de la campagne, mais il a également obtenu deux mentions d’aide.

Noah Ryan (5e) et Dylan Andrews (8e) ont complété la marque pour le Titan (12-15-5). Ty Higgins a obtenu trois mentions d’aide.

Du côté des Sea Dogs, Pavel Simek (4e, 5e), Connor Trenholm (5e) et Jared Cosman (3e) ont fait bouger les cordages.

Sergei Litvinov a repoussé 33 des 37 rondelles dirigées vers lui pour empocher le gain. À l’autre bout, Ventsislav Shingarov a été mis à l’épreuve à 46 reprises.

Après le match, l’organisation du Titan a toutefois appris une bien mauvaise nouvelle avec la blessure de Riley Kidney lors d’un match préparatoire d’Équipe Canada junior, dimanche.

Kidney pourrait même voir sa participation au Mondial junior être comprise. C’est d’autant plus inquiétant que le numéro 12 du Titan doit, comme on le sait, être échangé pendant la période des Fêtes. Gordie Dwyer compte beaucoup sur cette transaction pour redorer sa banque de choix au repêchage et (ou) de jeunes talents.

Le Titan va par ailleurs reprendre l’action vendredi en visitant les Wildcats de Moncton au Centre Avenir.