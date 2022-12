Brandon Haché, le vétéran sans cheveux blancs des Alpines

Il a beau n’avoir que 24 printemps, Brandon Haché est déjà vu comme un vétéran dans le vestiaire des Alpines de Tracadie. Il faut dire que le défenseur en serait déjà à une septième campagne au niveau senior si la pandémie n’avait pas annulé la saison 2020-2021.

«Certains gars m’appellent le vétéran dans le vestiaire. Disons que je suis un vétéran sans cheveux blancs», affirme en riant le hockeyeur de Tracadie.

Cette saison, Haché semble avoir ajouté une nouvelle corde à son arc. Considéré jusque là comme un arrière à caractère défensif, le voilà maintenant placé dans des missions offensives.

Il présente d’ailleurs une fiche d’un but et six passes en sept duels. Une moyenne de points largement supérieure à ce qu’il avait démontré jusqu’ici, bien qu’il ait amassé une dizaine de points à sa saison recrue de 18 ans en 2016-2017.

«Avec la perte de Kevin Landry l’an dernier, j’ai plus de responsabilités sur le plan offensif», dit-il.

«En même temps, un gars comme Kevin ça ne se remplace pas. Kevin, c’était notre pilier. C’était une machine. Un cheval. C’est plutôt avec un comité que nous tentons de combler son absence», explique-t-il.

Ce comité dont fait mention Haché comprend également David Basque, Pascal Chiasson, Marc-Antoine Mazerolle, Joël LeBouthillier, Alexis Richard et Jean-François Rousselle. Ce dernier a d’ailleurs connu le match de sa vie, samedi, en y allant de deux buts et deux passes dans la victoire de 4 à 1 contre les Maraudeurs de Dalhousie.

L’entrevue, qui a été réalisée avant les deux parties du dernier week-end, donne par ailleurs raison à Haché vis-à-vis de la valeur de l’équipe. Les Alpines, qui se relevaient alors d’une dégelée de 11 à 2 aux mains des Lumberjacks de River Valley, ont signé deux victoires en fin de semaine.

«Nous avons une bien meilleure équipe que ne l’indique notre fiche, avait confié Haché. Nous avons eu des blessés et nous avons rarement eu l’occasion de jouer avec une équipe complète.Quand tous les gars sont là, nous pouvons compétitionner avec tout le monde. Je peux te dire que nous allons être prêts pour les séries. Nous serons à surveiller.»

Haché croit aussi que l’offensive des Alpines peut causer plus de dégâts que les gens s’imaginent.

Il va même jusqu’à dire que les Alpines sont nettement supérieurs à ce chapitre que la saison dernière. Selon lui, des bonshommes comme Riley Scott, Rémi Doucet, Nicholas Richard, Marc-André LeCouffe, Joey Frenette, Lucien-Carl Sonier, Pier-Luc Ouellet, Tyron Breau et Daniel Basque sont tous des joueurs capables de contribuer régulièrement à l’offensive. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’endroit de Richard.

«Nicholas, c’est probablement le joueur le plus sous-estimé de la ligue. C’est tout un fabricant de jeu. Ce gars-là a d’excellentes mains devant le filet», raconte Haché.

Les Alpines vont disputer la victoire aux JC’s de Bouctouche, dimanche, au Centre J.-K.-Irving. Il s’agit d’un très bon test pour la troupe de Martin Albert.

Cinq autres rencontres figurent à la programmation du Circuit Beauséjour. Vendredi, les JC’s seront au Centre civique de Miramichi pour se mesurer aux Northmen, alors que les Marchands de Shippagan-les-Îles accueilleront les Lumberjacks au Centre Rhéal-Cormier.

Samedi, les Hawks d’Elsipogtog seront les visiteurs au Palais de Glace Inch Arran face aux Maraudeurs.

Enfin, dimanche, les Lumberjacks auront la visite des Coal Miners de Springhill, alors que les Maraudeurs seront cette fois-ci les visiteurs devant les Hawks au Centre Kent-Nord Impérial.

En bref… Brandon Haché a baigné dans le hockey depuis qu’il est tout petit. Son père, Daniel, a joué pendant plusieurs saisons avec les Alpines. C’est ce même Daniel Haché qui organise depuis plusieurs années le tournoi sur étang de Tracadie. C’est sans oublier que le parrain de Brandon est un certain Paul Comeau, l’un des plus grands joueurs dans l’histoire de l’organisation… Brandon Haché s’est mis à la course à pied cet été. Il a même pris part au Demi-marathon de l’événement Courir pour lire à Moncton. Il a pris le 29e échelon en 1h40min55. Il soutient avoir perdu une dizaine de livres cet été, lui qui fait désormais osciller le pèse-personne à 165 livres du haut de ses 5 pieds 11 pouces…