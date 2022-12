De jeunes passionnés dans les gradins du Centre Avenir

Alexia Brun, capitaine des Vedettes de Mathieu Martin (en haut à gauche) avec ses coéquipières Marilou Pitre (en haut à droite), (et dans l'ordre) Alex Guérin, Myriam LeBlanc et Mia LeBlanc, lors du match préparatoire d'Équipe Canada c. U Sports pour le Championnat du Monde de hockey à Moncton, le 12 décembre 2022. - Acadie Nouvelle: Denis Savard