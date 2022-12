Judo: Sept podiums pour le N.-B. aux Nationaux Élite

Si les Championnats canadiens de judo Élite, présentés ce week-end à Edmonton, sont le prélude de ce qui va se passer aux Jeux d’hiver du Canada, attendez-vous à voir le Nouveau-Brunswick se pavaner à quelques reprises sur le podium du PEI Convention Centre de Charlottetown, lors des quatre premières journées de mars.

En fin de semaine, quatre représentantes de l’équipe provinciale des Jeux du Canada ont réussi à remporter une médaille aux Nationaux Élite.

Dakota Sanzana, du club de Fredericton, a raflé l’or chez les -63 kg M18, Mahée Savoie, du club Otoshi de Dieppe, a pris le deuxième échelon chez les -57 kg +18, sa soeur Marisol, âgée de seulement 13 ans et elle aussi du club Otoshi, a terminé en troisième place chez les -44 kg M18, et Brandi Lingley, du club Shimpokai de Saint-Jean, a également ramené le bronze à la maison chez les +81 kg +18.

Ajoutez à cela trois autres médailles de bronze pour la troupe néo-brunswickoises, soit Naomi Fowler, du club Tani Koi de Rothesay, chez les +70 kg M18, Hayden Thibeault, du Shimpokai, chez les -57 kg M18, et Andrew Blaney, du club de Fredericton, chez les +100 kg +18.

C’est donc un total de sept médailles que le Nouveau-Brunswick est allé cueillir au Saville Community Sports Centre d’Edmonton, samedi et dimanche.

Pour une, Mahée Savoie a révélé être partagée entre la joie et la déception. Elle s’est inclinée en finale contre la Québécoise Catherine Toshkov.

«Je suis satisfaite, mais en même temps je suis déçue, dit-elle. J’ai perdu en finale contre la même fille qui m’avait battu dans la division M21 le mois dernier à Montréal. Toshkov, moi et la médaille d’argent Aliya Koliaska de l’Alberta, sommes trois filles du même niveau et du même groupe d’âge. Nous avons des victoires et des défaites contre chacune. Samedi, c’était la journée de Toshkov.»

«Entre nous trois, c’est une guerre à l’usure. Je crois que c’est celle qui va mettre le plus de travail à l’entraînement qui va finir par avoir le dernier mot», mentionne-t-elle.

D’ici les Jeux d’hiver du Canada, Mahée Savoie et les autres membres de l’équipe provinciale participeront à deux camps d’entraînements fort attendus. Équipe Nouveau-Brunswick sera d’abord à Montréal lors du deuxième week-end de janvier pour s’entraîner avec les entraîneurs de Judo Canada. Puis, en février, un autre camp aura lieu à Moncton avec la vedette internationale Catherine Beauchemin-Pinard.

Rappelons qu’outre les soeurs Savoie, Dakota Sanzana et Brandi Lingley, les autres membres d’Équipe Nouveau-Brunswick pour les Jeux d’hiver du Canada sont Blake Cloutier (-50 kg) et Chelsea Pelletier (-48 kg), du club Kimo de Saint-Hilaire (-50 kg), Noah Cyr (-66 kg) et Félix Cyr (-73 kg), du club Central d’Edmundston, Nicholas Haslett (-81 kg), Egan McLean (-60 kg) et Kayla McLean (-52 kg), du Tani Koi, Xavier Dupéré (+81 kg), du club Kachi de Saint-Quentin, ainsi que Jacob Élément (-55 kg) et Vicky Pitre (-70 kg), du Otoshi.