La saison de rêve d’Étienne Morin se poursuit

Aidé il est vrai par la pandémie qui a forcé l’annulation de la saison 2020-2021 du Circuit québécois des moins de 18 ans, et donc caché loin des regards des recruteurs de la LHJMQ, on peut aujourd’hui affirmer qu’Étienne Morin était le secret le mieux gardé avant le repêchage de l’année dernière.

C’est à un tel point que certains clubs doivent se gratter désespérément la tête en sachant que les Wildcats de Moncton ont réussi à lui mettre le grappin dessus au 21e rang de l’encan.

Depuis six semaines, plus que jamais, les bonnes nouvelles ne cessent de tomber sur l’arrière de Salaberry-de-Valleyfield.

Par exemple, dans la dernière semaine d’octobre, la Centrale de recrutement de la LNH a révélé que Morin avait pour l’instant droit à la cote B (2e ou 3e ronde) en vue du prochain repêchage. Ce n’est pas rien.

Puis, dans les derniers jours, sont venues s’ajouter une invitation au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne et une sélection à titre de joueur de la semaine dans la LHJMQ, grâce à une récolte de trois buts et trois passes en trois duels.

«Ç’a effectivement été une grosse fin de semaine», s’est exclamé Morin en entrevue téléphonique.

«Honnêtement, ça va au-delà de mes attentes. Après tout, je me suis présenté au dernier camp après avoir soigné une mononucléose qui m’a même fait rater la Coupe Hlinka-Gretzky des moins de 18 ans. J’étais donc très loin de m’attendre à un tel début de saison», affirme-t-il.

«En fait, je n’en reviens pas encore comment les choses vont bien. Dire que quand je suis arrivé ici à 16 ans, je ne savais même pas si j’allais faire le club», lance-t-il modestement.

En ce moment, Morin domine tous les défenseurs de la LHJMQ avec 13 buts, ainsi qu’au niveau de la moyenne de points par match qui est de 1,11 point par rencontre. Pier-Olivier Roy, des Tigres de Victoriaville, et Tristan Luneau, des Olympiques de Gatineau, le suivent dans cette statistique avec une moyenne de 1,10 point.

Ses 31 points le placent de plus au quatrième rang parmi tous les défenseurs du circuit, derrière Roy (2-32=34), Luneau (11-22=33) et le Néo-Brunswickois Kale McCallum (8-24=32), des Foreurs de Val-d’Or.

Son brio renforce ce que nous avons rapporté dans nos pages, il y a un peu plus d’un mois. Nous annoncions alors que Morin était en voie de connaître une saison historique.

À l’évidence, la situation du numéro 5 des Wildcats n’a aucunement changé. Actuellement, il produit à un rythme qui pourrait lui permettre d’atteindre le total de 31 buts et de 75 points.

Il menace ainsi le record de buts par un défenseur de 17 ans, qui est la propriété de Jean-Jacques Daigneault. En 1982-1983, il y a donc 40 ans, Daigneault a inscrit 26 buts avec les Chevaliers de Longueuil. Morin est déjà à mi-chemin et nous ne sommes pas encore à la mi-saison.

Morin menace également le record de réussites par un défenseur chez les Wildcats, soit 25, qui appartient depuis la saison 2005-2006 à Keith Yandle. Ce dernier était âgé de 19 ans à l’époque.

«C’est plaisant de voir son nom associé à des gars comme Daigneault et Yandle qui ont eu de très belles carrières dans la Ligue nationale. Je crois sincèrement que j’ai de bonnes chances d’atteindre les 30 buts. J’y crois à 100%. Quand tu crois, tu peux», dit-il.

Même s’il n’a pas l’intention d’en faire une obsession, Morin aimerait profiter de sa participation au match des meilleurs espoirs pour améliorer sa cote aux yeux des recruteurs de la LNH.

«C’est sûr que j’en veux plus. J’aimerais bien voir cette cote bouger pour le mieux. Mais il n’est pas question de me mettre trop de pression (sur les épaules). Je sais aussi que je dois améliorer mon coup de patin, plus particulièrement mon explosion. Ça fait longtemps qu’on m’en parle. C’est quelque chose sur lequel je travaille. Je veux aussi être plus fort. Je passe justement du temps dans le gymnase pour améliorer ma force physique», mentionne-t-il.

«Et même si je me suis amélioré à ce niveau, je dois aussi être meilleur en défensive. J’aurai beau marquer tous les buts du monde, ça ne sera pas suffisant pour jouer dans la Ligue nationale si je ne suis pas efficace dans ma zone. Je m’inspire beaucoup du jeu de Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose, pour réussir. C’est le genre de joueur que je veux devenir. Je vous être capable de contribuer autant à l’attaque qu’en défensive», explique-t-il.

En bref… Étienne Morin est représenté par la firme Edge Sports Management. Si son agent professionnel est l’ancien joueur de la LNH Randy Robitaille, c’est cependant Marc Comtois qui s’occupe de lui dans la LHJMQ. «Ils ne m’en parlent pas beaucoup, parce qu’ils ne veulent pas me mettre trop de pression, mais je sais que les équipes de la LNH appellent de plus en plus à mon sujet», confie Morin… Le défenseur de 6 pieds et 183 livres profite en ce moment d’une série de sept matchs consécutifs avec au moins un point. C’est la meilleure séquence active en ce moment dans la ligue. «À part notre voyage dans l’Ouest du Québec, je suis plutôt constant cette saison dans ma récolte de points», note-t-il. Effectivement, à part les trois matchs du voyage ayant mené les Wildcats à Blainville-Boisbriand, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, où Morin a été blanchi chaque fois, sa plus longue léthargie a été d’un seul match… Candidement, Morin a révélé qu’il aimerait bien battre le record de 33 buts en une saison que détient Lukas Cormier. Lorsque l’auteur de ces lignes lui a fait savoir que le véritable record était de 42 par Marc-André Bergeron, Morin s’est retrouvé complètement désarmé. «Ah oui? Euh…», a simplement répondu Morin avant d’éclater de rire sans terminer son intervention… Étienne Morin a profité d’une légère pause dans ses études, mardi, pour aller voir Équipe Canada junior s’entraîner au Centre Avenir. «C’est mon rêve de participer un jour au Mondial junior. J’espère avoir une invitation dès l’année prochaine»… Quand on lui fait mention qu’il n’occupe que le 13e rang pour les tirs au but (65) parmi les défenseurs de la LHJMQ en dépit de ses 13 buts, Morin y va encore une fois d’un éclat de rire. «Je n’étais pas conscient de ça. Peut-être que je devrais tirer plus souvent. Ça mettrait encore plus les gardiens dans le doute», souligne-t-il… Questionné sur la qualité de son tir, Morin soutient qu’il est le premier surpris de toucher aussi régulièrement la cible. «C’est quand même étrange ce qui m’arrive, parce que je n’ai pas nécessairement pratiqué plus que d’habitude mon lancer dans les derniers mois. C’est peut-être ma force physique qui a augmenté. Ou peut-être que j’ai développé un truc à force de tirer», lance-t-il en riant…

Matteo Mann au match des espoirs

Six joueurs de la LHJMQ, dont le défenseur néo-brunswickois Matteo Mann, des Saguenéens de Chicoutimi, vont prendre part au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, en vue du prochain repêchage de la LNH.

Mann, qui va célébrer son 18e anniversaire le 31 décembre, est un solide colosse de 6 pieds 5 pouces et 225 livres originaire de Sackville.

Celui qui a raté 21 rencontres depuis le début de la campagne en raison de blessures à un genou et au cou, est récemment revenu au jeu avec les Saguenéens.

Dans une entrevue accordée au Quotidien de Chicoutimi, le francophile a révélé être très heureux de sa participation au match des meilleurs espoirs.

«Ce sont de bonnes nouvelles. C’est sûr que j’espérais (être invité). C’est quelque chose qui se déroule chaque année et c’est toujours dans ta tête. Je pense que c’était un but pour moi», a révélé le défenseur au Quotidien.

«Ce match sera une occasion de montrer ce que je suis capable de faire», a-t-il ajouté.

Outre Matteo Mann, les attaquants Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, Tyler Peddle, des Voltigeurs de Drummondville, et Mathieu Cataford, des Mooseheads de Halifax, ainsi que les arrières Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, et Jordan Tourigny, des Cataractes de Shawinigan, ont également été invités à cette rencontre d’étoiles qui sera présentée le 25 janvier au Langley Events Centre, en Colombie-Britannique.