Natation: un autre record mondial pour Danielle Dorris

Danielle Dorris a beau avoir récemment quitté le Québec pour revenir à la maison familiale de Moncton, elle n’en continue pas moins de briser des records mondiaux. Dimanche, la paranageuse de 20 ans a profité de sa participation à la Rencontre Candy Cane de Truro, en Nouvelle-Écosse, pour briser la marque mondiale du 50m papillon S7 en petit bassin avec un temps de 33s99.

Un chrono qui permet à Dorris d’éclipser sa propre marque mondiale de 34s06 établie le mois dernier à la Coupe du Québec senior.

Rappelons que Dorris a aussi brisé les records mondiaux du 50m dos S7 en petit bassin (35s80) et du 100m papillon S7 en petit bassin (1min16s28) à la Coupe du Québec senior. Il faut toutefois préciser que ces trois marques sont toujours dans l’attente d’être homologuées par l’organisme World Para Swimming. Natation Canada considère toutefois ces chronos comme de nouveaux records canadiens.

Bref, le seul record mondial actuellement confirmé pour Dorris est celui du 50m papillon S7 en grand bassin (32s99), enregistré aux Jeux paralympiques de Tokyo en septembre 2021.

Danielle Dorris est par ailleurs également propriétaire de 18 records canadiens, tant en division S7 que S8 (voir tableau). C’est sans oublier des records des Amériques, des Championnats mondiaux, des Jeux paralympiques, etc.

Avec ce retour à la maison, l’occasion était donc belle pour prendre des nouvelles de la vedette canadienne de paranatation.

Elle explique son départ du Québec par celui de son entraîneur Mike Thompson, qui a hérité du poste d’entraîneur senior de l’équipe nationale de paranatation, en plus de porter le chapeau de directeur de la performance de l’équipe nationale pour le programme paralympique. Il occupait le poste d’entraîneur-chef du Centre de haute-performance de Québec, basé à Montréal, depuis 2015. Thompson, qui entrera officiellement en fonction le 1er mars prochain, a décidé de partir immédiatement afin de passer du temps avec sa famille qui habite à London, en Ontario. Outre Dorris, Thompson est aussi derrière les succès de Tess Routliffe, Aurélie Rivard et Benoît Huot qui sont d’autres champions mondiaux de paranatation.

Ajoutons à cela le fait que Dorris s’ennuyait passablement de sa famille et de ses amies au Nouveau-Brunswick.

«Sans Mike Thompson pour s’occuper de moi à Montréal, j’ai préféré revenir à la maison, dit-elle. Mentalement, c’est beaucoup mieux pour moi. Je suis donc de retour avec le CNBO (Club de natation Bleu et Or) avec mon ancien entraîneur Ryan Allen. Je poursuis l’entraînement quotidiennement avec le dimanche comme seule journée de repos.»

C’est que Danielle Dorris a bien l’intention de continuer de faire parler d’elle. Elle vise évidemment une participation aux Jeux paralympiques de Paris, mais elle veut aussi continuer d’améliorer ses chronos. Par exemple, en ce qui concerne son record du 50m papillon S7, elle croit dur comme fer qu’elle parviendra un jour à briser la barrière des 32 minutes.

«C’est l’un de mes objectifs de nager un jour dans les 31 secondes. C’est sûr que ça va être un gros défi, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux», mentionne-t-elle.

En 2023, son rendez-vous le plus important se veut évidemment les Championnats mondiaux de paranatation qui auront lieu au Centre aquatique de Manchester, en Angleterre, du 31 juillet au 6 août.

«Manchester, ça va être ma plus grosse compétition pour l’année prochaine, mais je vais auparavant prendre part à quelques compétitions dans les Maritimes. Il est aussi possible que Natation Canada m’envoie à d’autres compétitions sur la scène internationale», affirme-t-elle.

En bref… Danielle Dorris était finaliste pour le titre d’athlète de l’année au Nouveau-Brunswick en compagnie de la patineuse Courtney Sarault et la lutteuse Samantha Stewart. C’est finalement Sarault qui a été couronnée. Notons que Dorris l’avait emporté en 2021… Danielle Dorris explique ses succès en petit bassin par la force de ses jambes. Même si elle nage bien en brasse et en style libre, c’est surtout dans les épreuves du papillon et du dos qu’elle connaît le plus de succès. «La raison est très simple, le papillon et le dos sont des nages pour les jambes, alors que le style libre et la brasse sont davantage des nages de bras. La force de mes jambes me donne un gros avantage en papillon et au dos», confie-t-elle…