Course en sentier: Jocelyn Bourque couronné au pays des Cadiens

Un triomphe, aussi petit que soit l’événement, demeure un triomphe. Pour Jocelyn Bourque, il aura fallu une décennie avant qu’il ne devienne le premier à franchir le fil d’arrivée. C’est arrivé le 3 décembre au Loup Garou 100 Miler. Un gain d’autant plus mémorable que le destin a voulu que ça se passe en Louisiane, chez nos cousins cadiens.

C’est par un pur hasard que le coureur originaire de Rogersville s’est inscrit à cette petite course en sentier de 160,9 km, qui se déroule depuis 2017 au Chicot State Park.

Il y a environ un mois, Jocelyn Bourque naviguait sur le web afin de se trouver un nouvel endroit pour sa prochaine course. Il est alors attiré par le Loup Garou 100 Miler. Il a senti l’appel en lui.

«Ça m’a tout de suite attiré quand j’ai vu ce nom de course en français. Et quand j’ai découvert que c’était en Louisiane, j’ai tout de suite eu envie d’aller rencontrer les Cadiens. Je me suis donc inscrit», raconte le coureur âgé de 26 ans.

Candidement, il avoue qu’il a assez rapidement cru en ses chances de podium après avoir vu la liste des coureurs inscrits. Ses espoirs se sont cependant refroidis lorsqu’il a appris que quelques coureurs avec une vaste expérience ont à leur tour décidé d’y participer. Parmi ceux-ci, un certain Mike Smith, de Santa Fe, qui se veut le coureur ayant livré le plus de courses de 100 miles sur la planète. Il en a terminé, croyez-le ou non, pas moins de 196. Rien qu’en 2022, Smith en était à sa 18e épreuve.

«Je suis resté jusqu’à ce que le dernier coureur termine sa course. D’ailleurs, bien que c’était la première fois que je gagnais une course, de voir le dernier gars terminer la sienne m’a rendu encore plus émotif. Je voyais dans son visage à quel point il avait souffert pour terminer. C’était clair qu’il avait plus souffert que moi. Je suis déjà passé par là moi aussi», confie-t-il.

«J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer Mike Smith. C’est un phénomène ce gars-là. Je me suis fait photographier avec lui, mais nous n’avons pas tellement jaser. Ce sera pour une prochaine fois. J’espère d’avoir l’occasion de le rencontrer de nouveau un jour», mentionne-t-il.

Jocelyn Bourque n’allait surtout pas rater l’occasion de se faire photographier en compagnie de l’Américain Mike Smith (à droite), qui est la personne qui a complété le plus de courses de 100 miles sur la planète. Le Loup Garou 100 Miler était d’ailleurs son 196e en carrière. – Gracieuseté

Fait à noter, l’épreuve du Loup Garou consistait à compléter le plus rapidement possible cinq boucles de 20 miles. Jocelyn Bourque a mis 21 heures, 11 minutes et 25 secondes pour compléter la course. Il a devancé par plus de 60 minutes le Québécois Simon Guérard, un vieux routier, qui a terminé en 22h12min45. L’Américain Marsh Nabors a pris le troisième échelon en 23h35min17.

Pourtant, alors qu’il en était à la troisième boucle, Bourque ne se voyait pas nécessairement sur la plus haute marche du podium. Il occupait à ce moment-là le troisième échelon derrière l’Américain Aaron Lozier et Guérard.

«À chaque station, on me disait qu’ils avaient toujours entre six et 10 minutes d’avance sur moi, dit-il. Puis, j’ai fini par rejoindre et dépasser Lozier pendant la quatrième boucle. Lozier avait visiblement des difficultés. Il a d’ailleurs fini par abandonner.»

«J’ai aussi fini par rejoindre Guérard et au début de la cinquième boucle je me suis retrouvé avec une avance d’une trentaine de secondes. C’est là que j’ai décidé d’accélérer. Je n’ai pas niaisé comme on dit. Dans ce genre d’épreuve, quand tu as un butte devant toi, c’est souvent à la marche que les participants vont la franchir. Moi, j’avais tellement peur de perdre ma première place que j’ai couru toutes les buttes», lance-t-il avec humour.

Jocelyn Bourque était donc le premier surpris d’apprendre à l’arrivée qu’il l’avait emporté par un peu plus d’une heure d’avance. C’est Guérard lui-même qui lui donnera sa réponse en lui révélant avoir marché chacune des buttes rencontrées.

«C’est sûr que cette victoire me donne confiance. Ça me dit que je m’améliore. Ma prochaine course sera le Restonica Trail de l’Île de Corse, une épreuve de 106 km qui aura lieu les 6 et 7 juillet. J’ai aussi deux courses de 100 miles prévues au Vermont (15 juillet) et au Saguenay (12-13 août). Je suis aussi dans l’attente d’une réponse pour le Moab 240 dans l’Utah (13 au 17 octobre). Je vais donner mon nom pour la loterie en janvier. Si mon nom sort, ce sera définitivement ma grosse course pour l’année prochaine», affirme Bourque, qui habite depuis quelques années à Québec.

«Mais mon rêve ultime, ce serait de participer au Western States 100 dans le Sierra Nevada, en Californie. Cette course est considérée comme l’un des événements majeurs du circuit mondial de l’ultra-trail», ajoute Jocelyn Bourque.

En bref… Jocelyn Bourque et Simon Guérard sont les deux premiers coureurs de l’extérieur des États-Unis à se retrouver sur le podium du Loup Garou 100 Miler. De plus, ils sont les troisième et quatrième participants du Canada à compléter l’épreuve depuis 2017. Le Québécois Éric McGee a été le premier en 2018 avec une 18e position. En 2019, la Néo-Écossaise Elizabeth McEwen a terminé en 25e place et au septième échelon chez les dames… En juillet, Bourque a pris part au Québec Méga Trail de 160 km. Il a complété l’épreuve en 16e place grâce à un temps de 27h56min08… En 2021, Bourque a pris le quatrième rang au Gaspésia 160 km avec un temps de 29h17min57… Notons aussi sa 12e place en 2018 au Haliburton Forest Trail Race, en Ontario, avec un chrono de 25h21min01… Sur les 32 participants qui ont pris le départ au Loup Garou 100 Miler, seulement 13 ont été en mesure de compléter la course… C’est l’Américaine Jennifer Overmeyer, de Tulsa en Oklahoma, qui a triomphé chez les dames en 27h40min22… Jocelyn Bourque a pris part à sa première course de longue distance en 2012 à l’âge de 16 ans à l’occasion du demi-marathon Courir pour lire de Moncton…