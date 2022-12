Le Blizzard se concentre sur le moment présent

Avec 11 victoires consécutives en poche et le premier rang au classement de la section Nord de la Ligue de hockey des Maritimes, les difficultés du début de saison du Blizzard d’Edmundston (17-10-1) sont déjà loin dans le rétroviseur.

Comme le nouvel entraîneur-chef Simon Olivier l’expliquait en début de saison, la symbiose entre un nouvel entraîneur et son équipe prend quelques mois à se mettre en place. Depuis, le Blizzard roule sur les chapeaux de roues en enchaînant victoire après victoire.

L’équipe d’Edmundston est à nouveau cette semaine dans les mentions honorables en marge du top-20 de la CJHL, la ligue canadienne junior A. De plus, son gardien étoile, Thomas Boucher, de Lévis, a été nommé joueur canadien de novembre dans ce même circuit.

«Nous avons fait quelques changements avec l’arrivée des joueurs qui ont eu un impact positif sur l’équipe, explique d’emblée Simon Olivier, pour expliquer les succès de l’équipe ces dernières semaines. Ça coïncide aussi avec la fin de la période d’adaptation entre entraîneur et joueurs.»

«C’est maintenant très clair que les joueurs savent à quoi s’attendre. Ils savent que s’ils jouent de cette façon, ils vont avoir du succès.»

«Les chances de gagner en défensive sont bien meilleures que de vouloir marquer dix buts pour gagner 10 à 2», illustre le pilote.

Dans une ligue si paritaire, la séquence pourra-t-elle durer encore longtemps?

«Honnêtement, la séquence, on n’en parle même pas, assure Simon Olivier. Ce n’est pas dans notre champ de vision. Joueurs comme personnel, notre attention est toujours sur la prochaine partie. Oui, nous en avons aligné quelques-unes (11, NDLR), mais ça ne fait absolument pas partie de notre vocabulaire. En ce moment par exemple, nous savons que nous allons affronter les Tigres de Campbellton (15-7-4) vendredi. On se prépare pour Campbellton. On pense à Campbellton. Il arrivera ce qu’il arrivera par la suite.»

Parmi les changements que mentionne Olivier, il y a l’arrivée de l’attaquant acadien Patrick LeBlanc de Dieppe (2 aides en 2 matchs), récemment retranché de l’Océanic de Rimouski (LHJMQ). LeBlanc est venu remplacer Jeremy Duguay de Tracadie (11-16=27pts) sur le premier trio, complété par Alex Arsenault de Saint-Charles-de-Kent et du Québécois Olivier Coulombe.

«(Patrick) est une personnalité qui ne prend pas beaucoup de place. Son arrivée ne devient donc pas une distraction dans l’équipe. Il joue très bien, mais c’est sûr qu’il vit une période d’ajustement au calibre de jeu.»

Olivier semble avoir confiance que l’adaptation sera rapide.

«Il évolue avec son meilleur ami Alex qui a deux ans d’expérience au junior majeur et avec Coulombe qui en compte trois. Il est à la bonne place et nous sommes très satisfaits de ce que nous voyons jusqu’à maintenant.»

«Ça nous donne deux excellents trios et nous sommes très à l’aise avec ça. Mais ce n’est jamais coulé dans le béton. Ça marche pour le moment.»

Un des meilleurs portiers

Si Olivier préconise un style défensif, il est bien servi dans les filets par Thomas Boucher.

«Premièrement, il arrête les rondelles, illustre simplement le pilote du Blizzard. C’est cliché, mais c’est la base. Il fait aussi les arrêts clés. Ça nous met dans des situations où nous sommes toujours en mesure de gagner. Il amène énormément de maturité et de calme quand il est devant le filet.»

«C’est un gars qui ne parle pas beaucoup et qui est très aimable. Il cadre super bien dans notre concept d’équipe et dans ce que l’on cherche comme individu».

Les deux prochains matchs du Blizzard pourraient être plus difficiles. En plus du match de vendredi contre Campbellton, le Blizzard reçoit dimanche à 19h30 les Bearcats de Truro (18-7-2), qui, comme les Tigres, sont à un point de la tête de leur division.