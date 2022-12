L’Acadien Marc-André Gaudet échangé en retour de cinq choix au repêchage

Il ne faisait aucun doute que l’Acadien Marc-André Gaudet serait l’une des têtes d’affiche de la dernière période des transactions de la LHJMQ. Nous n’aurons d’ailleurs pas eu longtemps à attendre pour avoir la confirmation puisque l’excellent défenseur des Saguenéens de Chicoutimi a été échangé au Phoenix de Sherbooke dès l’ouverture des marchés, dimanche matin.

L’arrière de Saint-Ignace a d’ailleurs rapporté gros puisque le directeur général Yanick Jean est parvenu à soutirer cinq choix au repêchage du Phoenix, dont des sélections de premier et de deuxième tour en 2025.

Gaudet a aussi permis aux Saguenéens d’obtenir deux choix de quatrième ronde (2024, 2025) et un choix de cinquième tour (2025). Il ne faudrait toutefois pas se surprendre que certains de ces choix deviennent en fait des joueurs établis dans le circuit en juin, lors du repêchage annuel.

À Sherbrooke, Gaudet se retrouve avec une formation équipée pour veiller tard ce printemps, avec entre autres les attaquants Joshua Roy, Justin Gill, Ethan Gauthier, Milo Relents, Cole Huckins et Israël Mianscum.

En défensive, Gaudet composera un véritable big three avec Tyson Hinds et David Spacek.

Si Gaudet est un espoir des Blues de St. Louis, Hinds et Spacek appartiennent pour leur part aux Ducks d’Anaheim et au Wild du Minnesota. Hinds, Gaudet et Spacek occupent respectivement les 6e, 7e et 8e positions parmi les meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ.

«J’en avais discuté avec Yanick de mon désir d’aller avec un bon club pour avoir une chance de gagner le championnat. C’est probablement ma dernière saison dans la ligue et j’aimerais gagner la coupe du Président à mon tour», révèle Gaudet qui montre un dossier de neuf buts et 17 passes pour 26 points en 31 duels.

L’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst, qui est âgé de 19 ans a toutefois tenu à remercier l’organisation des Saguenéens, où il n’aura finalement disputé qu’une demi-saison.

«J’ai adoré mon séjour à Chicoutimi, dit-il. Mon séjour là-bas a été une très bonne expérience. J’ai hâte de me rapporter à l’équipe le 27 décembre. En attendant, je vais passer quelques jours à la maison familiale.»

Une autre transaction majeure confirmée en ce premier jour du magasinage des Fêtes implique l’attaquant de 19 ans Justin Robidas, qui devient la propriété des Remparts de Québec. Pour le fils de l’ancien joueur de la LNH Stéphane Robidas, les Foreurs de Val-d’Or obtiennent deux choix de première ronde en 2024 et une sélection de troisième tour, toujours en 2024.

On ne peut également pas passer sous silence la transaction impliquant le défenseur de 18 ans Francesco Iasenza, des Wildcats de Moncton, qui a été cédé aux Tigres de Victoriaville en retour de trois choix, dont un de première ronde en 2023 (Sherbrooke). Les Wildcats ont aussi échangé l’arrière de 19 ans Thomas Darcy aux Remparts contre un choix de quatrième tour (Val-d’Or) en 2024.

Autre troc de premier plan, celui concernant l’attaquant de 18 ans Alexis Gendron, que l’Armada de Blainville-Boisbriand vient de céder aux Olympiques de Gatineau en retour en d’un choix de première ronde en 2023, de l’espoir de 16 ans Elliot Ogonowski et d’une sélection de troisième tour en 2025.

Parmi les autres échanges importants, notons celui du défenseur de 19 ans Zach Biggar, que l’Armada a envoyé aux Eagles du Cap-Breton moyennant des choix de deuxième (Val-d’Or) et troisième (Victoriaville) ronde en 2023.

Les Eagles ont aussi envoyé le défenseur de 18 ans François-James Bateau aux Huskies de Rouyn-Noranda, afin de mettre la main sur un choix de deuxième ronde en 2023 (Victoriaville), une sélection de deuxième tour en 2024 (Blainville-Boisbriand) et un choix de cinquième ronde en 2023.

Les Mooseheads de Halifax ont de leur côté cédé l’attaquant de 18 ans James Swan à l’Armada, en retour d’une sélection de quatrième tour en 2023 (Baie-Comeau).

Le Drakkar de Baie-Comeau a échangé le gardien Olivier Adam au Phoenix en retour de choix de troisième (2024) et sixième ronde (2023).

Notons enfin l’acquisition du défenseur de 18 ans Simon Hughes par les Islanders de Charlottetown, qui ont cédé en retour des choix de quatrième ronde en 2023 (Cap-Breton) et 2024 (Drummondville) aux Voltigeurs.