Les Wildcats échangent deux vétérans défenseurs

L’offre était juste trop belle pour être refusée. Le défenseur de 18 ans Francesco Iasenza, que plusieurs voyaient dans le noyau dur de la brigade défensive des Wildcats de Moncton, a été échangé aux Tigres de Victoriaville en retour d’un choix de première ronde en 2023, celui du Phoenix de Sherbrooke, ainsi que deux choix de troisième tour.

De son propre aveu, Ritchie Thibeau soutient que l’idée d’échanger Iasenza ne faisait pas vraiment partie du plan de match avant que les Tigres arrivent avec leur proposition.

«C’était une offre qui était trop difficile à refuser, confie le directeur des opérations hockey des Wildcats. Ce choix de première ronde est vraiment ce qui nous a décidés à faire l’échange. Ça prenait ça pour nous convaincre d’échanger Frankie, qui est un joueur qui apportait beaucoup à l’équipe par son style de jeu. Ç’a été très difficile de prendre la décision.»

Avec cette sélection de premier tour, les Wildcats disposent maintenant de trois choix de première ronde en vue du prochain encan. Notons qu’en plus de leur sélection, ils possèdent également le premier choix des Foreurs de Val-d’Or acquis en janvier 2021 dans la transaction qui avait envoyé le défenseur Jordan Spence en Abitibi.

Notons que l’une des deux sélections de troisième tour obtenues dans l’échange est celle que les Wildcats avaient auparavant envoyée à Victoriaville pour faire l’acquisition de Brooklyn Kalmikov. L’autre choix est celui des Tigres en 2025.

Compte tenu qu’ils avaient déjà sacrifié Iasenza, les Wildcats ont ensuite surpris en échangeant également le vétéran de 19 ans Thomas Darcy aux Remparts de Québec, moyennant en retour un choix de quatrième ronde en 2024, celui des Foreurs.

«Il y a deux raisons pour lesquelles nous avons décidé d’échanger deux défenseurs, mentionne Thibeau. La première c’est que nous avions huit arrières en santé et c’est très difficile de gérer tout ça. La deuxième raison c’est que nous voulons donner plus de temps de jeu à nos jeunes.»

Thibeau pourrait toutefois procéder à un autre troc pour ajouter un arrière d’expérience à moindre prix afin de venir aider cette jeune brigade qui ne compte plus qu’Anthony Hamel comme vétéran. Les cinq autres défenseurs du club sont Adam Fortier-Gendron, 16 ans, Étienne Morin et Nathan Grenier, 17 ans, ainsi que Trent Ballentyne et Hugo Marcil, 18 ans. De ce quintette de jeunots, seul Morin en est à une deuxième campagne dans la LHJMQ.

Thibeau n’écarte pas la possibilité d’échanger un vétéran à l’attaque, en autant que l’équipe puisse faire l’acquisition d’un attaquant de bonne qualité en retour.

«Nous voulons nous assurer de terminer le plus haut possible dans le classement de notre division, dit-il. Alors si nous faisons un autre échange, nous voulons nous assurer d’avoir un bon retour.»

En 113 matchs avec les Wildcats, Iasenza a accumulé huit buts et 30 passes pour 38 points. Cette saison, il montrait un dossier de cinq buts et 10 mentions d’aide en 28 rencontres.

Pour ce qui est de Darcy, il a disputé un grand total de 71 matchs avec les Chats Sauvages, compilant 14 buts et 14 mentions d’aide pour 28 points.

Rappelons que Iasenza et Darcy ont été respectivement des choix de troisième et huitième tour lors de l’encan de 2020.