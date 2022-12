Période des transactions: le Titan sera gourmand

Même si les conversations téléphoniques ont été nombreuses, le Titan d’Acadie-Bathurst n’a effectué aucun changement à l’ouverture des marchés, dimanche. Gordie Dwyer a une très bonne idée de ce qu’il veut pour Riley Kidney et Jacob Melanson et il est hors de question de déroger de son plan. Il faudra donc s’armer de patience avant que les deux joueurs étoiles soient échangés.

La seule chose que nous savons pour l’instant, c’est que le directeur général du Titan est gourmand et il a raison de l’être.

Bref, pas moyen de savoir exactement ce qu’il souhaite obtenir pour ces deux surdoués. Toutefois, à force de gratter ici et là, il finit par concéder, tout en prenant soin de ne pas en dire trop, qu’il cherche à obtenir au moins l’équivalent de ce que les Foreurs de Val-d’Or ont acquis dans l’échange qui a envoyé Justin Robidas à Québec. Peut-être même mieux.

Dimanche matin, les Remparts ont dû sacrifier deux choix de première ronde et un autre de troisième tour pour s’assurer des services du fils de Stéphane Robidas. Justin Robidas s’amène de plus accompagné d’une sélection de quatrième ronde.

«C’est une transaction où les deux équipes ont obtenu de gros morceaux, confie Dwyer. Pour notre part, nous connaissons la valeur de Riley et Jacob. Ce sont deux dossiers sur lesquels nous travaillons.»

Dwyer sait surtout que Kidney et Melanson sont deux joueurs faisant partie de l’élite du circuit. En fait, ce sont selon lui deux joueurs d’exception.

«Riley est un joueur d’expérience que tu peux utiliser à toutes les sauces et qui performe très bien. Jacob possède aussi beaucoup d’expérience et c’est un attaquant de puissance. En fait, c’est un joueur assez unique», mentionne Dwyer.

En plus de choix au repêchage, le d.g. du Titan est aussi à la recherche d’attaquants pour venir aider le club à court et long terme.

«Nous voulons évidemment améliorer notre futur, mais nous regardons aussi à améliorer notre immédiat. En même temps, si nous les échangeons ce sera une belle opportunité pour d’autres joueurs d’hériter de plus grandes responsabilités», poursuit le très prudent Dwyer.

Questionné sur le joueur de 20 ans Ben Allison, Dwyer a confirmé être à l’écoute pour son vétéran attaquant.

«La décision de l’échanger ou pas n’a pas encore été prise, mais nous écoutons les offres», s’est-il contenté de répondre.

Le Titan a par ailleurs annoncé, vendredi, que le gardien de 18 ans Joshua Fleming allait compléter la saison avec l’équipe. Son séjour avec les Rapides de Grand-Sault est donc officiellement terminé. Le réserviste Jack Howatt, pour sa part, ne sera pas de retour après le congé des Fêtes. Le portier de 18 ans vient de s’entendre avec les Ramblers d’Amherst.

Le défenseur de 19 ans Riley Pitt en est un autre qui ne sera pas de retour après Noël. Gordie Dwyer tentera cependant de l’échanger d’ici la fin de la période des transactions.

L’attaquant de 18 ans Cameron MacLean ne sera lui non plus pas de retour en 2022-2023. Le Néo-Écossais a pris la décision de prendre une longue pause du hockey en raison de multiples commotions cérébrales subies au fil des dernières années. Il est toutefois encore trop tôt pour parler de retraite dans son cas.

Notons par ailleurs que le Titan a complété sa première moitié de saison avec un gain de 7 à 4 devant les Wildcats de Moncton, samedi soir, devant 1704 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Jacob Melanson, qui en était possiblement à un dernier match dans l’uniforme du Titan, s’est assuré de laisser un bon souvenir en y allant d’une incroyable soirée de trois buts et trois passes.

Notons que Melanson a enfilé l’aiguille dans 10 de ses 14 dernières rencontres, dont chacun de ses quatre derniers duels.

Ben Allison (1-2), Harry Clements (1-2), Philippe Collette et Joseph Henneberry ont été les autres marqueurs. Ty Higgins a obtenu deux mentions d’aide. Higgins, qui a profité de la soirée pour atteindre le plateau des 20 points, a inscrit un but et six passes dans ses quatre derniers matchs.

Maxim Barbashev (2), Étienne Morin (1-1) et Alexis Daniel ont fourni la réplique des Wildcats. Thomas Auger a été crédité de deux mentions d’aide.

Après avoir accordé quatre buts sur 18 tirs au premier vingt, Joshua Fleming est venu en relève pour les deux dernières périodes. Fleming a été parfait devant les huit petits lancers obtenus par les Wildcats dans les 40 dernières minutes de jeu.

Vincent Filion a repoussé 16 des 22 rondelles dirigées vers lui.

Le Titan reprendra l’action le 28 novembre en accueillant les Mooseheads de Halifax.