Hockey des écoles secondaires: lutte à cinq dans l’Est

Avec leur fiche (8-1-0), on pourrait penser que les Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton dominent la Conférence Est de la Ligue de hockey des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Mais cette fiche cache une autre réalité.

L’entraîneur-chef des Olympiens, Reno Chouinard, s’empresse de souligner que l’on assiste plutôt à une égalité statistique à trois. Ils ont simplement plus de matchs à leur actif que leurs plus proches rivaux, les Patriotes de Louis-J.-Robichaud (6-1-0) et les Matadors de Mathieu-Martin (5-1-0).

Cette année, le circuit néo-brunswickois de sport scolaire a adopté une formule à 3 points par match, une pratique de plus en plus répandue dans le hockey nord-américain.

Ce qui démarque les Olympiens de 2022-23, c’est leur jeunesse. Comme quoi le meilleur reste à venir.

«Nous avons 13 ou 14 joueurs qui seront de retour l’an prochain, explique Chouinard, appelé à commenter sa formation et son style de jeu. Nous avons quand même quelques bons vétérans.»

«Nous avons une équipe rapide qui aime créer des choses. Mais nous sommes tout de même alertes défensivement. Nous travaillons à créer le plus d’offensive possible. Notre défi cette année est de jouer 60 minutes. Nous devons nous concentrer pour être là pour tout le match».

Si on demande au pilote de nommer des joueurs qui se démarquent, il explique que ses joueurs se passent le bâton à cet égard.

«C’est la magie de notre équipe. Tous les soirs, c’est un joueur différent qui se lève pour l’occasion. Parfois c’est un jeune, d’autres fois c’est un plus vieux. On se fie quand même à notre capitaine (Connor Hamilton) et nos vétérans qui ont beaucoup d’expérience.»

Il compte une douzaine de joueurs qui peuvent s’activer comme ça d’un soir à l’autre.

Les Olympiens misent aussi sur Alexandre Bourgeois-Cormier dans les filets, un joueur de 11e année toujours en développement. Éliot Lévesque, un joueur de 10e année, complète le duo.

«Dans les faits, la ligue scolaire est une ligue de joueurs 12e année. On remarque la différence de maturité avec seulement un an d’écart.»

Une ligue paritaire

Dans la conférence Est – qui compte huit équipes -, cinq équipes peuvent sérieusement aspirer au titre cette saison. Ils devront lutter pour les quatre laissez-passer pour les séries. Reno Chouinard a bien voulu nous donner son appréciation de chaque prétendant à la mi-saison.

«Comme chaque année, Mathieu-Martin (Dieppe) a beaucoup de profondeur. C’est un groupe homogène. Cette année, les Matadors sont très gros, illustre-t-il. Ils jouent du beau hockey et ils sont bien entraînés. Ils sont très physiques, mais ils demeurent très disciplinés.»

«Les Patriotes (Shediac) sont rapides et intenses. D’année en année, c’est la même chose. Chez eux, tout est basé sur l’éthique de travail et l’intensité.»

«Les Cavaliers de l’école Clément-Cormier (Bouctouche, 5-3-0) jouent aussi avec beaucoup d’intensité. Ils ont un excellent entraîneur et je crois qu’ils ont aussi de très bons gardiens. Pour gagner contre eux, il faut travailler fort. Ils sont sans relâche. Pendant longtemps cette saison, les meilleurs pointeurs de la ligue étaient des Cavaliers», explique l’entraîneur originaire de Campbellton.

«Les Highlanders de Riverview (3-4-0) sont plus physiques, enchaîne-t-il. Ils sont plus gros. Nous n’avons pas encore joué contre eux, mais de ce que j’entends, ils servent beaucoup de mises en échec. Ils cherchent beaucoup à déranger».

Comme il n’y a que quatre places pour les séries, il n’y a pas de place à l’erreur.

«Dans le bas du classement, ça ne pardonne pas non plus. Il y a des équipes, comme Harrison-Trimble (2-4-) et Bernice-MacNaughton (0-7-1), qui peuvent encore surprendre n’importe quand», conclut Reno Chouinard.

C’est donc une deuxième moitié de saison relevée qui s’annonce dans la Conférence Est.

En attendant, les Olympiens se préparent pour leur dernier match avant la pause, jeudi, alors qu’ils rendent visite aux Patriotes à Shediac, à 19h45.