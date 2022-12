Transactions dans la LHJMQ: le meilleur reste à venir

Même si les puissances de la LHJMQ ont déjà commencé à faire le plein de gros canons, il en reste encore plusieurs bons sur le marché. Le Titan d’Acadie-Bathurst, les Sea Dogs de Saint-Jean et les Foreurs de Val-d’Or sont visiblement les clubs qui ont le plus à offrir. Sinon, bien que ce soit un peu moins riche en quantité, le Drakkar de Baie-Comeau et les Eagles du Cap-Breton ont eu aussi quelques bons appâts qui ne demandent qu’à trouver le bon poisson.

Contrairement à ce que certains amateurs pourraient croire, il y a encore de bonnes places à prendre au niveau des joueurs de 20 ans. Si Josh Lawrence (Halifax), Francesco Lapenna (Gatineau), Olivier Adam (Sherbrooke) et William Veillette (Victoriaville) ont déjà trouvé une nouvelle niche, ne soyez pas surpris si des bonshommes comme Alexandre Doucet et Kale McCallum, à Val-d’Or, Ben Allison, à Acadie-Bathurst, et Charlie Desroches, à Saint-Jean, intéressent certains clubs qui sont all in.

Tout dépendant du chemin que ces organisations vont vouloir emprunter, ces cinq joueurs sont probablement dans la mire des Mooseheads de Halifax, du Phoenix de Sherbrooke et des Tigres de Victoriaville. Ce sont là trois clubs qui gagneraient à améliorer leur trio de 20 ans.

C’est toutefois au niveau des joueurs de 19 ans que les équipes prétendantes devront débourser de gros sous.

Ainsi, le d.g. du Titan Gordie Dwyer a toutes les raison du monde de se montrer gourmand au sujet de Riley Kidney et Jacob Melanson. Les deux attaquants étoiles sont sans aucun doute les deux plus gros morceaux actuellement sur le marché.

Le défenseur des Eagles Jérémy Langlois en est un autre qui pourrait rapporter pas mal à son équipe.

Sinon, parmi les joueurs les plus intéressants, on peut citer les noms du défenseur Félix Paquet, à Val-d’Or, des attaquants Cam MacDonald et Connor Trenholm, à Saint-Jean, l’arrière Émile Chouinard, à Baie-Comeau, ainsi que l’attaquant européen Jakub Brabenec, à Charlottetown. Ce dernier, qui va représenter la République tchèque au Mondial junior, serait toutefois promis au Phoenix.

Par ailleurs, avec l’acquisition de Lapenna, il sera intéressant de voir ce que fera Louis Robitaille avec ses joueurs de 20 ans. Même si le gardien Tye Austin a pris le chemin de Charlottetown dans l’échange, les Olympiques ont toujours quatre patineurs de 20 ans à leur disposition. Outre Lapenna, on retrouve aussi l’arrière Isaac Belliveau, ainsi que les attaquants Cole Cormier et Mannix Landry. Comme Landry est blessé et qu’il n’a pratiquement pas joué cette saison, la logique voudrait qu’il soit le joueur sacrifié. Mais sait-on jamais.

En plus d’Austin, les Olympiques ont dû céder l’ailier droit de 18 ans Genaro Fronduto, un choix de deuxième ronde en 2025, un choix de troisième tour en 2023 et une sélection de cinquième ronde en 2023, celle qui appartenait dans un premier temps aux Eagles.

Dans un autre troc d’importance impliquant deux patineurs de 20 ans, le Drakkar a envoyé le centre gaucher Xavier Fortin aux Voltigeurs de Drummondville, en retour de l’ailier droit Charles-Antoine Dumont.

Joints en fin d’après-midi, lundi, le directeur général du Titan Gordie Dwyer et le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton Ritchie Thibeau ont fait que les négociations se poursuivaient, mais qu’ils n’avaient rien à annoncer.