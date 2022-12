Repêchage de la LHJMQ: cinq Néo-Brunswickois parmi les 32 meilleurs espoirs

Le Centre de soutien (CSR) au recrutement de la LHJMQ a dévoilé mardi son premier classement des meilleurs espoirs en vue du repêchage annuel. Trente-deux joueurs ont ainsi reçu une cote A, ce qui en font des sélections potentielles de première ronde. Cinq Néo-Brunswickois figurent dans cette liste, dont l’arrière Noah Collette et l’attaquant Zachary Wheeler, des Flyers de Moncton.

Le Québec, comme à son habitude, domine pour le nombre de joueurs avec 21 espoirs de premier plan.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse suivent avec cinq espoirs chacun.

L’Île-du-Prince-Édouard complète le tableau avec un joueur retenu.

Aucun joueur de Terre-Neuve-et-Labrador n’est parvenu à se tailler une place dans cette première liste.

Collette, un défenseur droitier de 5 pieds 8 pouces et 154 livres, présente un dossier de trois buts et six mentions d’aide pour neuf points en 19 rencontres de saison régulière.

«Je suis content que mon nom soit sorti, mais je ne voulais surtout pas me mettre de pression avec ça. Je pense que je m’arrange bien avec les Flyers. Les gars sont plus rapides, plus physiques et plus gros que dans le M16, mais je me suis rapidement adapté», s’est exclamé l’arrière de Bouctouche.

«Je ne suis pas un gros défenseur, mais j’ai un bon coup de patin, un bon hockey IQ et je vois bien le jeu devant moi», révèle-t-il.

Wheeler, un solide attaquant gaucher de 6 pieds 2 pouces et 164 livres, occupe le deuxième rang des pointeurs du Circuit M18 avec une récolte de 31 points, dont 11 buts, en 20 parties.

«Je savais que j’avais de très bonnes chances d’être dans la liste, mais tu ne sais jamais, confie Wheeler. Le fait que j’ai aidé l’équipe à gagner la coupe Telus ce printemps m’a évidemment donné de la confiance et a fait en sorte que mon nom a commencé à circuler, mais je ne pouvais pas me fier juste là-dessus. Le plus important était de continuer à progresser et j’ai justement l’impression que je m’améliorer chaque jour.»

«C’est sûr qu’il y a un peu de pression à l’idée de sortir en première ronde, mais je trouve surtout que c’est très cool de voir mon nom associé à des gars comme Lukas Cormier, les frères (Dyllan et Spencer) Gill, Dylan MacKinnon, Samuel Savoie et Justin Gendron qui ont vécu la même chose dans les dernières années», ajoute le hockeyeur de Moncton.

Les trois autres Néo-Brunswickois répertoriés sont les attaquants gauchers Tyson Goguen et Liam Kilfoil, de même que l’avant droitier Landon Paul.

Goguen, qui évolue avec l’Académie Selects de South Kent, dans l’État du Connecticut, affiche une récolte de 54 points, dont 31 buts, en 37 duels. Goguen est originaire de Moncton.

Kilfoil, pour sa part, porte les couleurs des Regals de Buffalo, dans l’État de New York. En 25 matchs, le hockeyeur de Quispamsis montre un dossier de 16 buts et 20 pass pour 36 points.

Pour ce qui est de Paul, qui est originaire de Bulls Creek, il évolue pour l’Académie Kimball Union, dans l’État du New Hampshire. Ses statistiques ne sont toutefois pas disponibles.

Parmi les joueurs qui feront possiblement partie du top-10 du prochain repêchage, notons les Québécois Zachary Morin, du Little Caesar’s de Detroit, Caleb Desnoyers, des Gaulois de Saint-Hyacinthe, Philippe Veilleux et Nathan Quinn, des Riverains du Collège Charles-Lemoyne, Alex Huang, des Vikings de Saint-Eustache, et Louis-Alex Tremblay, du Blizzard du Séminaire Saint-François, les Néo-Écossais Lane Sim et Owen Conrad, du Weeks de Pictou, et Cole Chandler, du Steele Subaru de Dartmouth, ainsi que les Néo-Brunswickois Wheeler et Kilfoil.