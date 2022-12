Hockey junior: le Canada remportera l’or selon les partisans néo-brunswickois

Les partisans sondés qui faisaient la file pour entrer dans le Centre Avenir mercredi soir sont unanimes: le Canada va remporter l’or au Championnat mondial de hockey junior présenté à Moncton et Halifax.

La foule était réunie à la Place du Centre Avenir à quelques heures du match, mais les partisans ont dû attendre à la dernière heure pour entrer dans le foyer des Wildcats. En attendant, la foule était animée par un duo de la Péninsule acadienne, le rappeur Jono et son DJ, Metaphysik.

Intercepté dans la foule qui patientait, André Hétu, de Moncton, est catégorique.

«Le Canada va être dur à battre, analyse-t-il. Avec Shane Wright, Connor Bedard et toute la gang. Il n’y a que le Canada qui peut être son pire ennemi.»

Un peu plus loin, le jeune Alex Arsenault, aussi de Moncton, met toute sa confiance sur Équipe Canada.

«Il y a beaucoup d’étoiles de la LNH, comme Connor Bedard et Shane Wright», souligne-t-il à son tour pour illustrer la puissance du Canada.

«Mais ça pourrait être proche contre les États-Unis», prévient-il.

Les entraîneurs André Bourque et Réjean Doiron de Cap-Pelé ont amené leur équipe de ringuette pour voir le match Canada-Slovaquie.

Les deux prédisent aussi une victoire du Canada dans ce championnat.

«Ce sont les meilleurs!», résume simplement André, sous l’approbation de ses joueuses.

Camille Cormier de Sainte-Marie-de-Kent est aussi du même avis.

«Ça paraît pas, mais ce sont les meilleurs», assure-t-il simplement.

Samuel Poirier de Moncton, son épouse Mylène et leurs garçons Dax et Olivier, était aussi parmi les 7830 spectateurs qui attendaient pour entrer dans le Centre Avenir. Samuel, convaincu d’une victoire du Canada, va un peu plus loin dans son analyse.

«Le Canada a quand même une bonne équipe. Plusieurs joueurs étaient là en août (lors du dernier championnat repoussé par la pandémie). Avec des gars comme Bedard, Wright et (Nathan) Gaucher, ils sont de bonnes chances de remporter ça.»

Jason Bowie, de Riverview, ne doute pas des succès à venir du Canada.

«Le Canada va gagner bien entendu! Il a la profondeur, une bonne offensive et une solide défensive. J’ai vu le match contre les étoiles de U Sports et j’ai très hâte pour la suite du tournoi.»

Billy O’Brien, de Moncton, qui accompagnait sa fille Sandy, abonde dans le même sens.

«Je crois que le Canada a de très bonnes chances. C’est surtout une question de patriotisme. On espère qu’ils perceront. Ils sont sur une bonne lancée présentement.»

Lloyd MacDonald, accompagné de son fils Alex, est tout aussi catégorique quand vient le temps de prédire un gagnant pour le tournoi.

«C’est une équipe assez dominante cette année. Ils ont des jeunes très talentueux», explique-t-il, avant de citer à son tour les noms de Bedard et Wright.

Le match de mercredi était à guichet fermé. Les présentations d’avant match et les présentations vidéo entre les périodes étaient présentées dans les deux langues officielles, avec des segments en français et d’autres en anglais.

De beaux espoirs du Tricolore

Si les partisans des Canadiens de Montréal étaient relativement rares chez ceux sondés, ceux qui ont répondu présents n’étaient pas tellement au courant qu’ils s’apprêtaient à voir un des beau espoirs du CH..

Grand partisan du Canadien, André Hétu est l’exception. Il soulève d’ailleurs lui-même son intérêt pour le jeune slovaque Filip Mesar, avant même qu’on aborde la question.

«Il y a aussi Joshua Roy avec le Canada qu’on surveille, souligne Hétu. Nous allons aussi revenir pour le match Slovaquie-États-Unis pour voir jouer Lane Hudson.»

Mesar a été un choix de première ronde du Tricolore en juillet dernier (le 26e au total). Hudson, un défenseur qui évolue dans les rangs universitaires américains, a de son côté été sélectionné en deuxième ronde. Quant à Roy, il a été le 150e joueur repêché en 2021 avant de remporter le championnat des pointeurs de la LHJMQ la saison dernière.