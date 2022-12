Les Wildcats obtiennent un vétéran défenseur

Ritchie Thibeau croit fermement au proverbe voulant que qui ne risque rien n’a rien.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton a causé une certaine surprise, en fin de soirée mardi, en allant chercher le défenseur Oscar Plandowski.

Une surprise parce que le Néo-Écossais est un bonhomme de 19 ans qui pourrait fort bien faire le saut chez les professionnels l’automne prochain, puisque les Red Wings de Detroit l’ont repêché en cinquième ronde (155e au total) en 2021.

En cédant aux Voltigeurs de Drummondville un choix de deuxième tour en 2025, de même qu’une sélection de sixième ronde en 2023, Thibeau fait donc le pari que l’arrière droitier de 6 pieds et 188 livres sera de retour comme joueur de 20 ans la saison prochaine.

Et si jamais c’est le cas, le prix payé aux Voltigeurs sera alors vu comme une aubaine.

Thibeau se croise donc les doigts pour que son flair lui donne raison.

«Nous espérons qu’il sera ici et nous croyons qu’il y a de bonnes chances qu’il joue pour nous en 2023-2024, affirme Thibeau. Pour l’instant, c’est une transaction pour le moment présent, mais nous croyons qu’elle fait aussi partie du futur.»

En 31 parties cette saison avec les Voltigeurs, Plandowski montre un dossier d’un but, six points et 25 minutes de pénalité. En 2021-22 avec les Islanders de Charlottetown, le Néo-Écossais avait amassé 39 points en 64 rencontres.

L’arrivée de Plandowski signifie également que l’organisation était inquiète concernant la fragilité de Thomas Darcy, échangé dimanche aux Remparts de Québec. Notons que Darcy était lui aussi sur les rangs pour un poste de 20 ans la saison prochaine. Les bobos ne sont pas un problème dans le cas de Plandowski. Contrairement à Darcy, Plandowski n’a raté que très peu de parties depuis son arrivée dans la ligue en 2019.

«Plandowski arrive ici avec près de 200 matchs d’expérience et il a pris part à la dernière finale de la ligue. C’est un gars qui devrait grandement aider nos jeunes. Sa grande force, c’est son coup de patin. Il est un excellent patineur et il prend les bonnes décisions en possession de rondelle. C’est un gars qui bouge bien la rondelle, mais c’est surtout un défenseur à caractère défensif. Il devrait nous aider grandement en infériorité numérique, entre autres», précise-t-il.

Ritchie Thibeau a par ailleurs fait savoir qu’il n’en avait pas encore terminé avec son magasinage. Il aimerait maintenant obtenir du renfort à l’attaque.

«C’était important d’ajouter un défenseur d’expérience et c’est fait. Maintenant, nous voulons trouver un attaquant qui va nous aider sur le plan offensif. Évidemment, il n’est pas question de sacrifier notre avenir. Et même si ce n’est pas une priorité, nous aimerions aussi ajouter d’autres choix au repêchage si l’occasion se présente», ajoute le directeur des opérations hockey des Chats Sauvages.

Depuis le lancement de l’ultime période des transactions, dimanche, Thibeau s’est ainsi départi de Francesco Iasenza, Thomas Darcy, un choix de deuxième tour et une sélection de sixième ronde. En retour, il a greffé à l’équipe Oscar Plandowski, un choix de première ronde, deux autres de troisième tour et un dernier de quatrième ronde.

Le départ de Iasenza, âgé de 18 ans seulement, en a certes fait sourciller plusieurs, mais l’échange a été conclu dans le but de donner plus de place aux Adam Fortier-Gendron, Natan Grenier et Trent Ballentyne. L’éclosion de Hugo Marcil, lui aussi âgé de 18 ans, semble avoir également joué dans la balance. L’Ontarien a amassé six points, dont un but, à ses six derniers duels.