LHJMQ: un autre gros coup des Mooseheads

Deux semaines après avoir fait l’acquisition de Josh Lawrence, via Blainville-Boisbriand, les Mooseheads de Halifax ont ajouté un autre 20 ans de grande qualité, mercredi, en allant chercher Alexandre Doucet à Val-d’Or.

Si Lawrence aura permis à l’Armada d’obtenir un choix de première ronde et un autre de deuxième, Doucet, lui, aura rapporté un peu plus aux Foreurs. Outre des sélections de premier et deuxième tour, la formation abitibienne a également réussi à faire ajouter un choix de troisième ronde.

Les Orignaux disposent maintenant du quart des 20 premiers pointeurs du circuit en Jordan Dumais (24-37=61, 1er), Doucet (27-26=53, 2e), Mathieu Cataford (20-22=44, 10e), Lawrence (16-27=43, 12e) et Markus Vidicek (16-24=40, 17e).

Il serait maintenant fort étonnant, en jetant un œil sur le top-9 des Mooseheads, de les voir participer au derby Riley Kidney et/ou Jacob Melanson, du Titan d’Acadie-Bathurst. S’ils font des ajouts, il faudrait davantage regarder du côté de la défensive.

Idem pour les Remparts de Québec, alors que les Tigres, bien qu’acheteurs, semblent plutôt à la recherche de joueurs qui pourront également les aider la saison prochaine. Or, Kidney et Melanson en sont tous les deux à leurs derniers mois dans la LHJMQ.

Bref, à moins d’une surprise, le Phoenix de Sherbrooke et les Olympiques pourraient bien être les deux derniers acheteurs qui pourraient se payer l’une des vedettes du Titan, voire les deux.

Parmi les autres joueurs intéressants toujours disponibles, notons les joueurs de 20 ans Ben Allison (Acadie-Bathurst), Kale McCallum (Val-d’Or) et Charlie DesRoches (Saint-Jean), de même que les 19 ans Jérémy Langlois (Cap-Breton), Cam MacDonald (Saint-Jean), Connor Trenholm (Saint-Jean), Émile Chouinard (Baie-Comeau) et Félix Paquet (Val-d’Or).