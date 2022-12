Le Canadien est passé de la noirceur à la clarté en 2022

Lors de son premier match en 2022, le Canadien comptait sur des joueurs comme Lukas Vejdemo, Cam Hillis, Kale Clague et Sami Niku dans une formation affaiblie par la COVID-19.

Le club montréalais a remporté un seul de ses 15 premiers matchs en 2022. Cette période a toutefois été marquée par la nomination de Kent Hughes comme directeur général, puis celle de Martin St-Louis comme entraîneur-chef.

Ces deux hommes ont complètement transformé le Tricolore au cours de la dernière année.

L’ambiance était lourde dans le vestiaire alors que les défaites s’accumulaient durant l’automne 2021. Maintenant, les partisans font la vague au Centre Bell, même quand l’équipe est en retard au pointage!

La noirceur des derniers jours du règne de Marc Bergevin et Dominique Ducharme a laissé sa place à la clarté de la vision de Hughes et St-Louis.

«Nous sentons que l’équipe va dans la bonne direction avec les entraîneurs, les gestionnaires et les joueurs en place, a récemment confié l’attaquant Jonathan Drouin. L’avenir est très prometteur.»

Pour une fois, le plan semble clair et prometteur. Hughes a martelé depuis sa nomination le 18 janvier qu’il souhaite bâtir une équipe qui aura du succès à long terme.

De son côté, St-Louis, en poste depuis le 9 février, répète depuis le début de la campagne que ses attentes se limitent à voir le jeune noyau du Canadien continuer à s’épanouir.

Ce noyau inclut le nouveau capitaine Nick Suzuki et son complice Cole Caufield. Il comprend également un groupe prometteur en défense composé de Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Jordan Harris.

Le Tricolore a aussi eu le luxe de parler au premier rang du dernier repêchage. Le Centre Bell a été surpris de voir Hughes jeter son dévolu sur le fougueux Slovaque Juraj Slafkovsky, plutôt que sur le favori de longue date, Shane Wright.

Slafkovsky a rapidement charmé les Montréalais. Espérons toutefois que les souvenirs de son séjour chez le Canadien ne se limiteront pas à son sourire et sa personnalité, comme un certain récent haut choix de premier tour de l’équipe.

Une nouvelle attitude

Le mot «attitude» était devenu presque une blague à une certaine époque de l’ère Bergevin, quand le d.g. était à la recherche de joueurs dévoués à la cause de l’équipe.

L’arrivée de Hughes, St-Louis et du directeur du développement hockey Adam Nicholas a donné droit à une nouvelle attitude chez le Canadien — une attitude basée sur l’enthousiasme.

Nicholas est présent lors des entraînements à Brossard et semble toujours vouloir donner son 110 %. Les exercices sont axés sur la simulation de situations de match et sur la compétition entre les joueurs.

Cette attitude se reflète sur la glace lors des matchs.

«L’an dernier, quand nous perdions 4-1, c’était fini, a reconnu Drouin. Maintenant, même si nous perdons 4-0, dès que nous allons marquer un but, nous reprenons du rythme et commençons à y croire.

«Nous savons que nous sommes toujours dans le coup, même si nous accusons un retard de deux ou trois buts. Nous avons un système de jeu qui nous permet de marquer des buts et de revenir dans les matchs», a ajouté le Québécois.

C’est aussi cette énergie et cette confiance en leurs favoris qui permettent aux partisans de continuer à les appuyer dans toutes les situations. Le spectacle au Centre Bell est plus relevé qu’il y a un an, puisque la philosophie de St-Louis est axée sur l’attaque et permet aux joueurs d’exploiter leur créativité.

La fin d’une époque

L’année 2022 a aussi donné droit à deux départs marquants au sein de la famille du Canadien.

D’abord, la Sainte-Flanelle a perdu l’une de ses légendes, quand Guy Lafleur est décédé le 22 avril 2022. Les hommages au Démon blond ont été nombreux. C’est d’ailleurs ce qui a frappé les joueurs actuels du Canadien – à quel point tous les Québécois semblaient avoir une histoire au sujet d’une rencontre avec Lafleur.

Le Tricolore se retrouve aussi dans une position où tout indique que le chapitre de Carey Price comme gardien numéro un de l’équipe est terminé.

Aux prises avec une blessure persistante à un genou, Price a admis en octobre qu’il faudra essentiellement un miracle pour qu’il enfile de nouveau ses jambières.

Si le soleil se couche sur la carrière de Price, il aura néanmoins eu droit à une dernière grande soirée, lors de la clôture de la dernière campagne, le 29 avril. Ce soir-là, le Canadien a écrasé les Panthers de la Floride 10-2 grâce notamment à trois buts de Caufield. Price a été aperçu saluant ses enfants assis près du coin de la patinoire à quelques reprises pendant le match.

Rappelons que Price occupe le premier rang dans l’histoire du Canadien avec 361 victoires en carrière.