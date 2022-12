La Finlande l’emporte contre la Slovaquie à Moncton

Oliver Kapanen et Joakim Kemell ont tous deux récolté un but et une aide et la Finlande a défait la Slovaquie 5-2 dans un match du groupe B du Championnat mondial de hockey junior masculin, mardi à Moncton.

Les Finlandais ont inscrit trois buts au deuxième vingt, dont l’un par Jani Nyman. Sami Paivarinta et Brad Lambert ont également touché la cible pour les vainqueurs.

Le gardien Jani Lampinen a réalisé 22 arrêts pour la Finlande (1-0-1), qui reprenait le collier au lendemain de son étonnante défaite de 3-2 en prolongation contre la Suisse.

Peter Repcik a réussi les deux filets de la Slovaquie, qui disputait son premier match du tournoi. Maxim Strbak a participé aux deux buts.

Patrik Andrisik a entamé le match devant les buts de la Slovaquie et a bloqué 11 des 15 tirs auxquels il a fait face en un peu moins de 34 minutes d’action. Matej Marinov l’a remplacé et il a stoppé sept rondelles.

Dans un autre match du groupe B, plus tard mardi, la Lettonie croisera le fer avec la Suisse.

À Halifax, dans des duels du groupe A, la Suède affronte l’Allemagne et la Tchéquie livrera bataille à l’Autriche.

La Tchéquie sera à la recherche d’un deuxième gain en autant de matchs, après son inattendue victoire de 5-2 contre le Canada lundi soir.

La formation canadienne jouera son deuxième match du tournoi mercredi soir contre l’Allemagne, à Halifax.