Lukas Cormier prend ses aises dans la Ligue américaine

Après des débuts modestes, bien que respectables, Lukas Cormier semble avoir pris son envol avec les Silver Knights de Henderson dans la Ligue américaine de hockey. Le surdoué de Sainte-Marie-de-Kent a amassé sept points, dont deux buts, lors de ses sept derniers duels, soit exactement les mêmes chiffres obtenus dans ses 17 premiers matchs.

Avec ses 14 points (4-10) en 24 rencontres, Cormier produit à un rythme qui pourrait lui permettre d’atteindre la quarantaine de points. Des statistiques impressionnantes pour un défenseur de 20 ans qui en est à ses premiers coups de patin chez les professionnels.

Joint à son domicile de Henderson, une maison qu’il partage avec son coéquipier Brendan Brisson, le fils du célèbre agent de joueur Pat Brisson, Cormier dit se sentir de plus en plus à l’aise avec son nouvel environnement.

«L’adaptation s’est bien passée, confie-t-il. Après quelques parties, je me suis mis à me sentir de mieux en mieux sur la glace. Il a d’abord fallu que je m’habitue à la vitesse du jeu, au fait que les gars sont plus gros et aussi à vivre par moi-même à l’extérieur de la patinoire.»

Cormier explique une partie de son éclosion par le récent rappel de Daniil Miromanov avec les Golden Knights de Vegas. Miromanov est un visage bien connu des amateurs du Nouveau-Brunswick puisqu’il a porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton dans la LHJMQ.

«Je joue un peu plus depuis le rappel de Miro. C’est une belle opportunité qui s’est présentée devant moi et j’ai sauté sur l’occasion. Je gagne de plus en plus en confiance», dit-il.

Cormier a connu son meilleur match le 9 décembre dernier dans une victoire de 3 à 2 sur les puissants Eagles du Colorado, l’une des puissances dans la LAH.

Le défenseur de 5 pieds 11 pouces et 184 livres a d’abord obtenu une mention d’aide sur le but de Gage Quinney, filet inscrit avec moins de deux minutes à faire en temps réglementaire et qui a aussi forcé la prolongation.

Puis, à la quatrième minute de jeu en surtemps, Cormier a enfilé le but vainqueur. Ç’a évidemment valu au numéro 40 des Silver Knights la première étoile du match.

Le réveil offensif de Cormier coïncide aussi avec celui des Silver Knights. Lors de leurs 26 premiers matchs, le club-école des Golden Knights n’a remporté que six parties. Depuis le 3 décembre, l’équipe a gagné cinq fois et perdu à trois reprises par une différence d’un but.

«Nous jouons de mieux en mieux, confirme-t-il. Au début, nous ne gagnions vraiment pas souvent. Ils ont même rappelé récemment mon bon ami Patrick Guay de la ECHL. Il se débrouille plutôt bien jusqu’ici.»

Notons que Guay, auteur de 55 buts et 104 points la saison dernière avec les Islanders de Charlottetown, et Cormier ont été des coéquipiers lors des deux dernières saisons dans la LHJMQ.

La vie à Henderson

Déjà que tout va bien sur le plan hockey, son quotidien à l’extérieur de la patinoire, lui, fait carrément rêver.

Il faut dire que la ville de Henderson, où on retrouve un peu plus de 315 000 habitants, est située à moins de 20 minutes de Las Vegas. C’est sans oublier que les Raiders de Las Vegas y disputent leurs parties locales. On y retrouve aussi les Aces de Las Vegas dans la WNBA, le pendant féminin de la NBA, de même que les Knight Hawks de Vegas, de la Ligue de football intérieur. Ces derniers évoluent dans le même amphithéâtre que les Silver Knights, soit le Dollar Loan Center.

«J’ai été voir deux matchs de la NFL jusqu’ici et je joue aussi parfois au golf. C’est plaisant. Je ne joue cependant pas autant au golf que je le pourrais», mentionne-t-il en ricanant.

La famille Cormier en profite elle aussi. Sa sœur Dominique, qui évolue dans la NCAA avec l’Université de Princeton, est récemment allée passer quelques jours chez lui. Et ses parents, Mario et Gisèle, y sont actuellement à leur tour.

Le choix de 3e ronde (68e au total) des Golden Knights en 2020 a par ailleurs suivi de près les récentes péripéties de son cousin Marc-André Gaudet.

«Il a eu un samedi (17 décembre) pas mal rock’n’roll, raconte Cormier en riant. La signature de son contrat avec les Blues (de St. Louis) et son échange (à Sherbrooke). Je suis content pour lui. Il le mérite. Marc-André est un joueur qui a longtemps été sous-estimé. C’est pourtant un très bon joueur. Il a toujours eu un grand potentiel.»

Que peut-on souhaiter de mieux à Lukas Cormier pour 2023?

«Ce serait plaisant d’être rappelé par les Golden Knights, ne serait-ce que pour goûter un peu à la Ligue nationale. Mais ce que je voudrais surtout que les gens me souhaitent, c’est que les choses continuent de bien aller», termine l’unique gagnant de deux trophées Émile-Bouchard – remis au meilleur défenseur – dans l’histoire de la LHJMQ.