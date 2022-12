Connor Bedard en met plein la vue au Championnat mondial junior

Connor Bedard a marqué trois buts et quatre aides et le Canada a retrouvé ses repères au Championnat mondial junior, se moquant de l’Allemagne 11-2, mercredi.

Dylan Guenther a aussi réussi un tour du chapeau – sur trois aides de Bedard.

«Quel match incroyable, a dit le capitaine du Canada, Shane Wright, auteur lui-même d’un but et une aide. C’est fou ce qu’il (Bedard) fait sur la glace.

«C’était une soirée spéciale», a-t-il ajouté.

Logan Stankoven a ajouté un but et deux aides, tandis que Joshua Roy et Brandt Clarke ont chacun récolté un but et une aide. Zack Ostapchuk a également touché la cible pour le Canada.

Les représentants de l’unifolié avaient été humiliés en s’inclinant 5-2 contre la République tchèque en ouverture de tournoi, lundi.

Olen Zellweger a fourni trois aides pour le Canada, alors que l’entraîneur-chef Dennis Williams avait remanié ses trois premiers trios, séparant notamment Bedard et Wright.

Les sept points de Bedard ont égalé un record du Canada pour un match du Mondial junior. Dave Andreychuk (1983), Brenden Morrow (1999), Mike Cammalleri (2002) et Gabriel Bourque (2010) ont également accompli l’exploit.

«C’est spécial, a dit Bedard, qui devrait être choisi au premier rang du repêchage de la LNH en 2023. Mais l’important, c’est d’avoir gagné.

«J’ai été chanceux sur certains jeux. C’était une soirée où tout fonctionnait.»

«Il était en feu, a renchéri Williams, au sujet de Bedard. Sa créativité, son sang-froid… quelle soirée!

«Il a sonné la charge.»

Thomas Milic a stoppé 14 tirs à son premier départ devant le filet du Canada au tournoi.

Roman Kechter et Philip Sinn ont généré l’offensive de l’Allemagne. Simon Wolf a stoppé 30 tirs avant d’être remplacé par Rihards Babulis en troisième période. Babulis a effectué 11 arrêts.

«Nous étions affamés, a dit Bedard. C’était important pour nous de rebondir.»

Jeudi, le Canada sera opposé à l’Autriche, qui a concédé 20 buts à ses deux premières sorties du tournoi.

Le Canada a réussi à tourner la page sur sa défaite contre les Tchèques, malgré un peu de nervosité en début de rencontre.

Guenther a ouvert la marque en avantage numérique en première période, puis le Canada croyait avoir doublé son avance un peu plus tard. Cependant, l’arbitre avait sifflé l’arrêt du jeu avant que la rondelle franchisse la ligne des buts.

Le scénario rappelait celui de la veille, quand un but du Canada qui lui aurait donné un avantage de 2-0 contre les Tchèques a été annulé en raison d’un hors-jeu. Et encore une fois, l’adversaire a créé l’égalité quand Ketcher a surpris Milic.

Cependant, Wright a relancé le Canada en avantage numérique, puis Bedard a creusé l’écart avant la fin du premier vingt.

«Nous étions beaucoup plus déterminés, a souligné Williams. Nous avons joué du hockey plus resserré comme groupe.»

Le Canada a ajouté six buts en deuxième période, dont quatre durant une punition majeure à Rayan Bettahar pour une mise en échec illégale à la tête contre Adam Fantilli.

La troisième période n’a été qu’une formalité.