Défaite du Titan et des Wildcats

Alexandre Doucet a récolté deux buts et une aide et les Mooseheads de Halifax ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 6-1, mercredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Dylan MacKinnon et Jordan Dumais ont amassé chacun un but et une aide pour les Mooseheads, tandis que Braeden MacPhee et Zachary L’Heureux ont aussi touché la cible.

Mathis Rousseau a repoussé 32 lancers devant le filet des Mooseheads, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs neuf dernières sorties (8-0-1).

Nolan Forster a fourni la timide réplique du Titan. Joshua Fleming a effectué 33 arrêts.

Menant déjà 2-0 après 20 minutes de jeu, les Mooseheads ont augmenté leur emprise sur la victoire en ajoutant quatre buts lors du deuxième vingt.

Les Mooseheads ont marqué un but en six occasions en avantage numérique, tandis que le Titan n’a pas profité de sa seule occasion.

Wildcats 2 Eagles 4

Cam Squires a brisé l’égalité en troisième période et les Eagles du Cap-Breton ont marqué quatre buts consécutifs pour renverser les Wildcats de Moncton 4-2.

Islanders 3 Sea Dogs 4 (fus.)

Eriks Mateiko a fait bouger les cordages en fusillade et les Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincu les Islanders de Charlottetown 4-3, même s’ils ont gaspillé deux avances d’un but.

Remparts 9 Drakkar 0

Zachary Bolduc et Evan Nause ont récolté chacun deux buts et deux aides et les Remparts de Québec ont infligé un quatrième revers d’affilée au Drakkar de Baie-Comeau en le battant 9-0.

Tigres 6 Voltigeurs 3

William Veillette a récolté trois buts et deux aides, Nathan Darveau a stoppé 35 lancers et les Tigres de Victoriaville ont défait les Voltigeurs de Drummondville 6-3.

Olympiques 4 Huskies 3 (prol.)

Olivier Boutin a touché la cible en prolongation et les Olympiques de Gatineau ont battu les Huskies de Rouyn-Noranda 4-3, malgré 49 arrêts de Thomas Couture.

Océanic 4 Cataractes 0

Patrik Hamrla a stoppé 18 tirs et l’Océanic de Rimouski a profité d’un barrage de quatre buts en deuxième période pour vaincre les Cataractes de Shawinigan 4-0 et gagner un septième match de suite.

Saguenéens 1 Phoenix 7

Justin Gill et Ethan Gauthier ont marqué chacun deux buts et le Phoenix de Sherbrooke a rossé les Saguenéens de Chicoutimi 7-1.

Armada 3 Foreurs 1

Jérémy Fontaine a rompu l’égalité en deuxième période et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Foreurs de Val-d’Or 3-1.