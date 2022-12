Deux Wildcats jouent avec la Suisse au Mondial junior

Participer à un championnat mondial de hockey junior représente un rêve devenu réalité pour les jeunes joueurs qui méritent une place au sein de leur équipe nationale.

Participer à un championnat mondial de hockey junior à la maison, c’est tout simplement magique.

Rares sont ceux qui ont la chance, au cours de leur carrière, de prendre part à un événement aussi prestigieux sur leur propre patinoire.

C’est pourtant ce qui arrive à Jonas Taibel et Miles Mueller.

Les deux joueurs des Wildcats de Moncton portent les couleurs de la Suisse à ces mondiaux juniors.

Le cas de Mueller est un peu particulier puisqu’il est en partie Acadien.

Il est né en Suisse, mais sa mère est originaire de Dalhousie, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Le joueur de centre a déjà représenté son pays lors des mondiaux M18 et M16.

Mais il affirme vivre les moments les plus exaltants de sa jeune carrière cette semaine.

«Tout se déroule à un très haut niveau. On sent aussi une énergie incroyable sur le banc. Les gars veulent vraiment gagner des parties et se qualifier pour les quarts de finale», précise-t-il.

«C’est vraiment notre but et on sent vraiment que l’esprit d’équipe est là. On est tous en vie!»

Mueller en est déjà à sa troisième saison avec les Wildcats.

Depuis le début de la campagne, il affiche un rendement de 13 points en 28 rencontres.

«C’est un honneur et une fierté de porter cet uniforme. C’est très spécial d’avoir la chance de représenter son pays. C’est aussi unique de jouer ici à Moncton. Je connais l’aréna, je connais les gens, et chaque fois que je les croise, j’ai toujours droit à des sourires. Ça fait vraiment plaisir.»

Avec sa vitesse, l’athlète âgé de 18 ans est un joueur très utile à la formation helvète.

«J’ai un rôle défensif en désavantage numérique, mais je suis aussi capable d’appuyer l’attaque.»

Même s’il habite normalement en pension à Moncton, il réside à l’hôtel avec son équipe pour la durée du tournoi.

«Je pense que c’est mieux comme ça, parce que nous faisons tout en groupe. Mais c’est toujours utile d’avoir une famille de pension, parce que si j’ai besoin de quelque chose, ils sont là pour moi.»

Jonas Taibel affiche aussi un grand sourire quand on lui demande ce que représente pour lui d’évoluer pour la Suisse sur cette grande scène internationale.

Il affirme avoir beaucoup de plaisir, malgré la pression énorme.

«C’est un bel honneur de pouvoir représenter son pays, mais aussi beaucoup de plaisir. Nous avons un groupe de gars incroyable.Tout le monde s’entend bien», explique le patineur de 18 ans.

«C’est également incroyable de pouvoir jouer ici à Moncton. Je me sens comme si j’étais à la maison et je pense que les partisans des Wildcats sont fiers de nous.»

Taibel, qui est né en Autriche, a récolté 13 points en 28 rencontres avec les Wildcats depuis le début de la saison.

Il dit apprécier chaque moment de son expérience.

«L’été dernier à Edmonton, j’étais seulement une recrue dans l’équipe. Mais cette fois, j’ai un rôle plus important à jouer et plus de responsabilités.»

Il a évidemment développé une belle complicité avec Miles Mueller.

«C’est quelque chose de spécial de pouvoir partager ces moments avec lui. On s’en est parlé pas mal au cours des derniers mois. On avait vraiment hâte.»

L’entraîneur Marco Beyer a eu de bons mots pour Mueller et Taibel.

«Miles excelle dans les deux sens de la patinoire. C’est un bon joueur de centre, qui a un rôle important en désavantage numérique. C’est un joueur qui apporte beaucoup d’énergie avec sa vitesse et son enthousiasme. Mais il peut aussi contribuer en attaque», explique-t-il.

«J’ajouterais que c’est un bon gars, qui a un cœur gros comme la terre. On voit qu’il est très fier de jouer pour la Suisse. On l’adore.»

Le pilote dit aussi beaucoup apprécier son numéro 10.

«Jonas est un joueur offensif important pour notre équipe. C’est un excellent patineur, qui voit bien le jeu devant lui.Il peut jouer comme ailier ou centre. Jonas est aussi un joueur d’équipe exceptionnel.»