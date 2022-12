Soirée de six points pour Bedard dans un gain facile du Canada

Après un timide début de match, le Canada (2-1-0) a ouvert la machine offensive en grand, jeudi soir à Halifax, dans le cadre du Championnat mondial de hockey. La troupe de Dennis Williams n’a fait qu’une bouchée de l’Autriche (0-3-0), l’emportant 11 à 0.

Auteur de trois buts et sept points mercredi face à l’Allemagne, Connor Bedard (photo) a une fois plus dirigé l’attaque d’Équipe Canada junior avec une récolte de deux buts et six points. La jeune sensation de 17 ans compte maintenant 14 buts en carrière au Mondial junior, un record canadien – à égalité avec Jordan Eberle. Ses 27 points sont de plus le 2e plus haut total de l’histoire du pays, derrière les 31 d’Eric Lindros.

Dylan Guenther, Zach Dean, Shane Wright, Joshua Roy, Nolan Allan, Logan Stankoven (aussi auteur de trois aides), Adam Fantilli, Nathan Gauthier et Tyson Hinds ont aussi déjoué le pauvre gardien autrichien Benedikt Oschgan, auteur de 34 arrêts. À l’autre bout, Benjamin Gaudreau n’a fait face qu’à 12 lancers.

L’Unifolié disputera son dernier match de la ronde préliminaire samedi soir à Halifax, face à la Suède (3-0-0). En fonction du résultat de cette rencontre et de celle opposant la Tchéquie (2-0-1) à l’Allemagne (0-2-0), le Canada saura s’il termine premier, deuxième ou troisième de son groupe.

Les quarts de finale seront disputés lundi.