Judo: nouveau dojo au Centre civique de Campbellton

À une époque pas si lointaine, Maxime Raymond figurait parmi l’élite du judo au Canada. Même qu’il y a une dizaine d’années, lui et son frère Miguel s’entraînaient au Centre national d’entraînement basé à Montréal. Les blessures et un manque d’encadrement l’ayant forcé à abandonner ses rêves d’olympisme, le natif de Kedgwick, après une aventure de quelques années en haltérophilie, a finalement décidé de revenir à ses premiers amours.

Dès le 8 janvier, lui et sa conjointe Megan accueilleront les apprentis judokas du Restigouche dans le tout nouveau dojo qui aura pignon sur rue au Centre civique Mémorial de Campbellton.

Pour Maxime Raymond, il s’agit de la réalisation d’un rêve.

«J’ai toujours eu le désir de devenir un jour entraîneur et d’avoir mon propre centre d’entraînement. En fait, ça nous intéressait autant Megan que moi. Nous attendions seulement le bon moment», raconte le récipiendaire du prix Pitney-Bowes (athlète de l’année) à titre d’athlète masculin de l’année en 2007.

Pour tout dire, n’eut été la Covid-19, le Dojo Restigouche serait probablement déjà en opération.

«La pandémie a retardé notre projet, dit-il. C’était toutefois un mal pour un bien. Ça nous a permis d’encore mieux planifier le tout. Nous avons eu l’occasion de mieux réfléchir à notre stratégie.»

«Megan et moi sommes deux passionnés de judo et nous voulons transmettre nos connaissances. Megan aussi figurait parmi les meilleures au pays dans le temps. Nous sommes encore très jeunes, mais nous avons néanmoins plus de 50 ans d’expérience à nous deux», poursuit-il.

Le jeune couple a choisi d’installer leur dojo à Campbellton pour la simple raison que les sports organisés pour le groupe d’âge chez les enfants de 2 à 5 ans sont très rares. Les enfants sont donc la clientèle visée avant tout.

«Nous voulons permettre aux enfants de découvrir un art martial qui n’est pas qu’un sport. Le judo, c’est aussi une école de vie. Le judo peut non seulement améliorer la condition physique, mais aussi l’estime de soi et la confiance. Nous voulons ainsi aider à former de bonnes personnes pour la société de demain», explique-t-il.

À court terme, le Dojo Restigouche ne compte pas envoyer de judokas à des compétitions provinciales. Il faudra donc attendre un peu avant de voir des judokas du Dojo Restigouche faire la compétition aux athlètes des clubs Otoshi de Dieppe, Kimo de Saint-Hilaire ou Central d’Edmundston, pour ne nommer que ceux-là.

Selon Maxime Raymond, tout viendra en son temps.

«Nous voulons d’abord lancer le projet sur le bon pied avant de penser à la compétition. Le développement de compétiteurs, c’est plus à moyen ou long terme. Notre but est de construire quelque chose de positif pour notre communauté. Nous voulons bâtir quelque chose qui va durer. Je ne veux pas trop en dire, mais nous prévoyons d’ajouter d’autres programmes l’été prochain. Tout sera toutefois relié au judo», promet l’entraîneur de 31 ans.

Les inscriptions ont déjà débuté et vous pouvez le faire en visitant le site web du Dojo Restigouche (restigouchedojo.com).

Les journées d’entraînement sont les dimanches (2 à 4 ans, 9h à 9h45h; 5 et 6 ans, 10h à 10h45; 7 à 12 ans, 11h à 12h; 13 ans et plus, 12h à 13h), les mardis (7 à 12 ans, 17h à 18h) et les mercredis (5 et 6 ans, 17h à 17h45; 13 et plus, 18h à 19h).