Les héros obscurs du Championnat mondial junior

Les bénévoles, c’est la colonne vertébrale de tout événement.

Pour ce Mondial junior 2023, ils sont 150 à travailler sans relâche dans l’un des six différents comités, seulement à Moncton.

Ce sont tous et toutes des amateurs de hockey, mais ce sont d’abord et avant tout des gens fiers de leur communauté.

Shane Esson est un retraité de la compagnie de transport Midland, qui a décidé de s’impliquer à titre de responsable du comité des transports.

«Je crois fermement qu’on doit redonner le plus possible à sa communauté. Comme je suis retiré, j’ai du temps à donner. Et quelle belle façon de passer le temps des fêtes!», lance-t-il avec enthousiasme.

Il dirige un groupe de 40 personnes, réparti entre Moncton et Halifax.

«Nous avons des bénévoles de toutes les sphères de la société qui unissent leurs efforts pour offrir le meilleur service possible aux visiteurs», souligne-t-il.

«Ils débutent leurs journées vers 7h et ils sont là jusqu’à 22h. Toute personne qui a besoin d’un transport depuis l’aéroport, que ce soit à Moncton ou Halifax, on s’occupe d’eux. Même chose pour ceux et celles qui ont besoin de se déplacer dans la ville.»

Il se dit fier de constater que personne dans son équipe ne compte les heures.

«Plusieurs de nos chauffeurs sont encore en train de ramasser des visiteurs à l’aéroport à minuit, alors qu

e le dernier vol d’Air Canada arrive à Moncton. Certains bénévoles ne rentrent chez eux que vers 2h ou 3h du matin.»

La flotte de véhicules fournis par Hockey Canada comprend 10 VUS et cinq fourgonnettes.

«C’est tout un défi, mais nous avons tous beaucoup de plaisir en travaillant. Tout le monde est souriant et positif. On peut voir qu’ils adorent leur séjour à Moncton», mentionne Shane Esson.

«Les membres de notre comité sont prêts à tout pour satisfaire nos visiteurs. Ils n’ont qu’à demander. Nous sommes là pour les aider.»

Il affirme ne pas avoir rencontré de clients difficiles depuis le début du tournoi.

«Les gens que nous transportons sont très reconnaissants. Il faut dire que la plupart des gens sont vraiment dans l’esprit des fêtes et attendent ce tournoi depuis longtemps.»

Le docteur Pierre Beaulieu en est un autre qui n’allait pas rater une si belle occasion de participer à cet événement d’envergure internationale.

Avant d’être un médecin, il est surtout un gros amateur de hockey.

«Je ne voulais pas rater une expérience comme celle-là. Un de mes amis m’a demandé si je voulais faire partie de l’équipe médicale et je n’a pas hésité. C’est une expérience vraiment enrichissante», mentionne celui qui travaille avec les Wildcats de Moncton depuis une dizaine d’années.

Son équipe comprend quatre médecins, un dentiste, un orthopédiste et un ophtalmologiste sur appel.

Le partisan des Canadiens de Montréal et des Maple Leafs de Toronto entend bien profiter de chaque moment de cette expérience.

«J’adore le hockey. Je serai donc là pour la plupart des parties. Il y a d’autres médecins sur place, mais je serai là pour superviser et m’assurer que tout fonctionne bien», explique-t-il.

«C’est plaisant de voir que nous avons autant de bénévoles ici, des gens qui veulent contribuer au succès de l’événement et qui souhaitent redonner à leur communauté.»

Stacey Couturier est responsable des événements spéciaux, comme la «Série du marché.»

«Je pense que chaque fois que nous avons la chance d’avoir un événement important à Moncton, il est primordial de l’appuyer à 100%», raconte celle qui œuvre au sein d’une entreprise qui recrute des comptables et des administrateurs dans la vie de tous les jours.

«Nous voulons offrir aux gens de notre communauté une expérience dont ils vont se souvenir longtemps, autant à l’intérieur du Centre Avenir qu’à l’extérieur.»

La Série du marché s’adresse aux gens de la communauté bien sûr, mais également aux familles des joueurs et aux autres visiteurs.

On parle ici d’un dîner aux guédilles de homard avant chaque partie présentée à 17h.

Des musiciens locaux viennent ajouter un peu de piquant à ces rendez-vous quotidiens.

Jeudi et vendredi matin, les visiteurs ont eu droit à un déjeuner aux crêpes, gracieuseté de Centraide.

«Ces événements représentent de belles occasions pour la communauté de s’impliquer dans ce bel événement et de participer à la fête», mentionne Stacey Couturier.