Le Titan échange Jacob Melanson à Sherbrooke

Ça aura pris un peu plus de temps que prévu, mais Gordie Dwyer a finalement réussi à transiger l’ailier droit de 19 ans Jacob Melanson. Et comme prévu, c’est le Phoenix de Sherbrooke qui se frotte les mains de satisfaction à l’idée de tout ce que l’attaquant de puissance sera en mesure d’apporter à l’équipe dans les prochains mois.

Chez le Titan, on estime aussi avoir obtenu un bon retour. L’arrivée du défenseur de 18 ans William Bishop, la récupération d’un choix de deuxième tour pour cet été et, surtout, l’acquisition du choix de première ronde du Phoenix en 2024, permet au Titan de greffer à court et moyen terme, des éléments qui aider le club à retourner parmi l’élite de la LHJMQ.

Ce choix de première ronde qui, il faut le préciser, pourrait bien devenir un choix de boulier puisque le Phoenix entamera une reconstruction après les séries éliminatoires à venir. Pour ce qui est du choix de deuxième ronde, le Titan l’avait cédé lors de la transaction qui avait amené Jaxon Bellamy à Bathurst en janvier 2021.

«Nous sommes satisfaits du retour, mentionne Dywer. Le Phoenix obtient toutefois un excellent joueur qui va les aider.

En Bishop, Dwyer révèle avoir obtenu un défenseur doté d’un bon physique (6 pieds, 201 lb) et dont la principale force est son coup de patin.

«Bishop est un très bon patineur avec du talent, confie Dwyer. À titre de cinquième défenseur, il a aussi acquis une belle expérience derrière une grosse brigade défensive à Sherbrooke. Il va maintenant continuer de progresser avec nous.»

En 27 parties avec le Titan, Melanson montrait un dossier de 25 buts et 19 passes pour 44 points. Bishop, lui, a été crédité de six mentions d’aide en 33 duels.

Évidemment, tous les regards sont maintenant tournés vers l’autre vedette du Titan qui est à échanger, soit le joueur de centre de 19 ans Riley Kidney. Dwyer dit être actuellement en pourparlers avec trois équipes.

«C’est sûr que le 6 janvier (jour limite des transactions) s’en vient, mais les négociations avancent, indique Dwyer. Trois équipes sont toujours intéressées. Nous allons finir par trouver une solution.»

Sans dire ouvertement ce qu’il recherche, vous pouvez parier un petit 2$ que le d.g. du Titan veut obtenir un peu plus que ce dont il vient d’acquérir pour Melanson.

«L’équipe qui va faire l’acquisition de Riley va obtenir tout un joueur de hockey. Nous savons ce que notre vétéran vaut. C’est un joueur qui peut te donner un championnat. Nous y croyons bien fort», souligne Dwyer.

L’autre vedette offensive du Titan, le joueur de 20 ans Ben Allison, pourrait pour sa part devoir compléter son stage junior à Bathurst. Disons que le marché des joueurs de 20 ans est passablement difficile.

«Ben Allison est un excellent joueur de hockey et si jamais nous ne parvenons pas à l’échanger d’ici vendredi, nous serons très heureux de compter sur lui pour le reste de la saison», a résumé le d.g. et entraîneur-chef du Titan.

Notons par ailleurs que le Titan reprendra l’action mercredi soir au Centre Slush Puppie de Gatineau face aux puissants Olympiques (21-10-6). Dwyer a déjà confirmé que Riley Kidney ne sera pas en uniforme.

«Ça va être un bon test pour notre équipe parce que les Olympiques ont toute une machine de hockey», soutient Dwyer, qui espère voir ses jeunes joueurs continuer de produire à l’attaque.

Il vise surtout les attaquants Blake Pilgrim-Edwards et Alexandre Lallier, ainsi que les défenseurs Harry Clements et Émile Perron. Les quatre jeunes, tous âgés de 17 ans, jouent du bon hockey ces temps-ci.

«Comme tous les jeunes, ils ont des hauts et des bas, mais au moins ils continuent de progresser. En plus de commencer à produire à l’attaque, Pilgrim-Edwards nous aide beaucoup en infériorité numérique. Lallier, lui, s’affirme de plus en plus. Il s’est également amélioré sur le plan défensif. Clements et Perron sont deux autres jeunes qui nous en donnent beaucoup. À seulement 17 ans, ils ont la chance d’avoir des rôles importants au sein de notre équipe», complète Gordie Dwyer.