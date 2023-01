Transactions: un calme plat étonnant dans la LHM

Les directeurs généraux de la Ligue de hockey junior des Maritimes semblent avoir oublié de rallumer leur cellulaire, à la suite de la trêve de trois semaines qui a pris fin le 1er janvier. Croyez-le ou non, aucune transaction n’a été annoncée dans les quatre derniers jours. La dernière fois qu’un tel silence a été observé dans le circuit remonte à 2015-2016.

Au cours des dernières années, la LHM a toujours réussi à meubler les derniers jours avant la reprise des activités avec quelques transactions.

Il y a un an, le directeur général des Tigres de Campbellton Charles LeBlanc avait semé tout un émoi en allant chercher les deux Jérémie des Timberwolves de Miramichi, Jacob et Hébert, dans le cadre d’une méga-transaction qui a envoyé plusieurs éléments dans la plus grosse ville du Nord-Est, dont l’actuel meneur dans la colonne des pointeurs, Daryk Dubé-Plouffe, et l’arrière Sam McKinney.

Juste pour vous donner une idée de l’action qui peut survenir dans les premiers jours de la nouvelle année dans la LHM, rappelons que 12 transactions avaient été conclues du 1er au 4 janvier 2017.

Charles LeBlanc, qui cumule aussi les fonctions d’entraîneur-chef avec les Tigres, est le premier à gratter la tête face à l’inactivité des D.G. à travers la ligue et ailleurs au pays.

«Nous avons un site web où toutes les équipes du pays peuvent placer des joueurs sur le marché. Depuis dimanche, il n’y a que quatre joueurs qui y ont été placés. En temps normal, c’est de 10 à 15 joueurs par jour qui sont ajoutés à ce stade-ci de la saison», affirme LeBlanc.

«Le problème, du moins dans notre ligue, c’est qu’il n’y a pas de vendeur à part les Red Wings de Fredericton. Il va peut-être y avoir les Ramblers d’Amherst, mais ils n’ont pas encore pris de décision. Tous les clubs semblent avoir le sentiment qu’ils peuvent gagner (le championnat)», révèle LeBlanc.

Ceci dit, les choses pourraient bien changer dans les prochains jours. Il y a un an, pas moins de 27 transactions ont été réalisées du 5 au 11 janvier. Cette année, les équipes de la LHM ont jusqu’au 10 janvier pour terminer leur magasinage.

Par exemple, les équipes attendent avec impatience de connaître les joueurs qui seront soumis au ballottage dès jeudi dans la LHJMQ. Les 18 formations de la LHJMQ auront ensuite jusqu’au 7 janvier pour piger dans le lot. Par la suite, tous ces joueurs deviendront pour la plupart des agents libres. Le même scénario sera suivi de près avec le circuit junior majeur ontarien (OHL), où les clubs de la LHM font parfois de belles trouvailles.

«Comme nous avons aussi de bons contacts en Ontario, le marché des agents libres pourrait vraiment nous aider, confie LeBlanc. Nous sommes à la recherche d’un attaquant d’impact qui pourrait évoluer dans notre top-6. Les journées de lundi et mardi risquent donc d’être très occupées.»

Pas trop nerveux Charles LeBlanc?

«Non, juste un peu frustré. L’entraîneur est fâché après son patron. L’entraîneur veut un gros attaquant, mais le maudit D.G. n’en trouve pas», souligne LeBlanc en riant.

Notons que les activités sur la glace reprennent jeudi soir dans la LHM, alors que les Rapides de Grand-Sault (14-12-0) seront au Credit Union Place de Summerside pour se mesurer aux Western Capitals (17-8-1).

Les Tigres (15-8-5), eux, accueilleront ces mêmes Rapides, vendredi soir, au Centre civique Mémorial. Quant au Blizzard d’Edmundston (18-10-1), il faudra attendre à samedi, lui qui affrontera les Western Capitals à Summerside. Rappelons que le Blizzard surfe sur une séquence de 12 victoires d’affilée.