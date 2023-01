Le Canadien retrouve le sentier de la victoire

Le Canadien s’est finalement donné des raisons de sourire en 2023.

Josh Anderson a marqué tard en troisième période, Jake Allen a stoppé 18 tirs et la formation montréalaise a vaincu les Blues de St. Louis 5-4, samedi soir au Centre Bell.

Le Tricolore a comblé trois déficits d’un but avant de finalement réussir à mettre fin à une série de sept défaites.

L’attaque du Canadien a retrouvé ses bonnes sensations, générant au moins quatre buts pour une première fois depuis le 6 décembre dans un gain de 4-2 face au Kraken de Seattle.

Joel Armia a inscrit deux buts deux jours après avoir marqué son premier filet de la saison, tandis que Cole Caufield et Kirby Dach ont aussi touché la cible pour le Canadien (16-21-3). Nick Suzuki, Evgenii Dadonov et Jake Evans ont amassé chacun deux aides.

Du côté des Blues (19-18-3), qui avaient remporté leurs deux matchs précédents, Nikita Alexandrov a récolté un but et une aide, alors qu’Alexey Toropchenko, Brandon Saad et Pavel Buchnevich ont aussi fait mouche. Jordan Binnington a réalisé 22 arrêts.

Les Blues ont perdu les services du défenseur Robert Bortuzzo en première période en raison d’une blessure au bas du corps.

Le Canadien accueillera le Kraken, lundi soir au Centre Bell.

L’enthousiasme est de retour

Disputant un 700e match dans la LNH, le défenseur du Canadien David Savard a failli célébrer en grand en y allant d’une belle montée dès les premiers instants du match. Il a toutefois été incapable de battre Binnington.

Le Canadien a joué de chance un peu plus tard, alors qu’Alexandrov a vu un peu trop tard qu’il y avait un filet ouvert devant lui puisqu’Allen était allé récupérer son bâton dans le coin de la patinoire. Allen a finalement pu capter facilement le tir de l’attaquant des Blues.

Allen a toutefois été impuissant lors d’une attaque à deux contre un des Blues en fin de première période. Saad a alors profité d’une passe de Brayden Schenn pour le battre avec 34,2 secondes à écouler au cadran.

Christian Dvorak avait été frustré par Binnington quelques secondes auparavant.

Armia a toutefois créé l’égalité après 1:43 de jeu en deuxième période. Il a inscrit un deuxième but en autant de matchs grâce à un lancer précis à partir du cercle de mise en jeu à la droite de Binnington.

Les Blues ont repris les devants à 6:59 de la deuxième période. Après un revirement d’Arber Xhekaj en sortie de zone, Toropchenko s’est retrouvé seul devant Allen, qu’il a battu du côté du bouclier.

L’avantage numérique du Canadien est finalement venu à la rescousse avant la fin de la deuxième période. Après des poteaux atteints par Caufield et Suzuki, Dach a finalement créé l’égalité à 16:15, à la suite d’une courte passe de Suzuki.

Caufield a offert une première avance au Tricolore en marquant après 36 secondes de jeu en troisième période, mais elle n’a pas duré très longtemps.

Alexandrov a répliqué 1:53 plus tard, profitant d’un retour après un lancer du haut de l’enclave de Calle Rosen. Buchnevich a ensuite donné les devants 4-3 aux Blues à 4:42, lors d’un avantage numérique.

Cependant, Armia est revenu à la charge pour le Tricolore à 7:20. Evans venait d’atteindre le poteau après une remise de Dadonov quand Armia a profité du retour pour tirer dans un filet ouvert.

Anderson a finalement placé le Canadien en avant pour de bon avec 8:30 à jouer, à la suite d’un bel effort individuel de Jonathan Drouin. Le but a d’ailleurs été d’abord accordé à Drouin, mais Anderson a poussé le disque au fond du filet avant que la rondelle franchisse complètement la ligne des buts.