Beauséjour: Dalhousie s’incline en prolongation

Malgré une fort belle remontée de trois buts des Maraudeurs de Dalhousie pour forcer la prolongation, les Lumberjacks de River Valley ont tout de même ramené les deux points à la maison en l’emportant 7 à 6 en prolongation, samedi, au Palais de glace Inch Arran.

C’est un but de Benji Curtis à 2min19 qui a mis fin au suspense.

Brett MacLean, trois fois, David Brewer, Zach Whitlock et Kenny Robinson ont été les autres buteurs des Lumberjacks.

Le capitaine des Maraudeurs Éric Mockler a connu un excellent match avec trois buts et une passe. Jérémie LeBlanc, Jake Parker et Olivier Gendron ont complété la marque. Jérémy Doucet et Stephen Thorne ont amassé respectivement trois et deux mentions d’aide.

Au Community Centre de Springhill, un but de Mitchell O’Neill à 1min58 de la prolongation a permis aux Coal Miners de vaincre les Northmen de Miramichi 4 à 3, samedi.

O’Neill, Nick Guill et Jordan Wentzell ont marqué pour les Coal Miners en temps réglementaire.

La riposte des Northmen est venue des bâtons de Kenney Gallant (2) et Brett Young. Alex Soucy a récolté deux passes.

Trois matchs ont pris l’affiche vendredi, dont les Marchands de Shippagan-les-Îles qui ont profité d’une poussée de trois buts dans les 24 dernières minutes de jeu pour prendre la mesure des Maraudeurs 5 à 3.

Luc Williams (2-1), Charles-Antoine Allain (1-1), Billy Bezeau (1-1) et Yan Toth ont réussi les buts des Marchands.

Vincent Charest (1-1), Jérémy LeBlanc et Alex Blais ont assuré la réplique des Maraudeurs.

De leur côté, les JC’s de Bouctouche ont aisément défait les Alpines de Tracadie 6 à 1.

Michael LeBlanc (2-1), Julien Belliveau (1-1), Jason Gallant (1-1), Marcel Newcomb et Travis Duguay ont enfilé les buts des JC’s.

Justin-Olivier Boudreau a été l’unique buteur des JC’s.

Enfin, les Coal Miners ont triomphé 4 à 2 des Northmen.

Jordan Wentzell, deux fois, Taylor Leyton et Nick Guill ont marqué pour les Coal Miners.

Grant Donovan et Matt Losier ont fait de même dans le camp des Northmen.