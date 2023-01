Ben Brun mène les Knights à la victoire

Ben Brun a fait bouger les cordages à deux reprises, Cédric Boudreau a amassé un but et deux passes et les Knights de Cap-Pelé ont défait les Rivermen de Kings County par la marque de 5 à 1, samedi, dans la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick.

Il s’agit seulement d’un deuxième gain pour les Knights en 17 parties, eux qui en sont à leur première année d’opération.

Patrick Haché et Rémi LeBlanc ont été les autres buteurs des Knights. Nikolas Ouellette a récolté deux mentions d’aide.

Dans les autres rencontres présentées samedi, notons la victoire de 8 à 3 des River Cats de Tri County sur le Thunder de Sunny Corner.

Ethan Adams a été le héros offensif avec un tour du chapeau.

Du côté du Thunder, Yanic Duplessis, Zeph Martin et David Delorme ont enfilé l’aiguille.

Le Sting de Southern a pour sa part eu raison des Panthers de Western Valley au compte de 5 à 3.

Mitch Gallant a inscrit deux buts dans la victoire.

Vendredi, Alex Ferguson a réussi un doublé et les Koyotes de Kent l’ont emporté 6 à 3 sur les Rangers de Richibucto pour signer une 15e victoire en autant de duels.

Samuel Roy, Cédric Bastarache, Olivier Beau et Mathieu Poirier ont été les autres buteurs.

Jordan Joseph, Ben Campbell et Fred Levi ont assuré la réplique des Rangers.

Notons enfin le gain de 4 à 3 des Metros de Charlottetown sur les Vipers de Kensington.