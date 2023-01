CRH: Soirée de trois points pour Fox et Gagné

Casey Fox y est allé de deux buts et une passe, Kevin Gagné a amassé trois mentions d’aide et les As de Saint-Basile ont eu raison des Draveurs du Bas-Madawaska par la marque de 8 à 3, samedi, dans le Circuit régional de hockey.

Nolan Alward (1-1), Samuel Cyr, Alex Lavoie, Sébastien Melanson, François Bois et Gabriel Martin ont également trouvé le fond du filet dans la victoire.

Vincent Poitras (1-1), Samuel Gagnon (1-1) et Cody Rossignol ont répliqué pour les Draveurs.

De leur côté, le Thunder de River Valley ont défait le Dynamo de Kedgwick au compte de 4 à 2, samedi.

Brandon Parsons (1-2), Mike Thomas (1-2), Peter Trainor et Sheldon Sappier ont inscrit les buts du Thunder.

Raphaël Pelletier et Jérémy Hannah ont marqué pour le Dynamo.

Dans les rencontres de vendredi, le Dynamo a eu raison des As 3 à 1 grâce aux deux buts de Gabriel Vanier.

Raphaël Pelletier a été l’autre buteur du Dynamo.

La riposte des As est venue du bâton de Casey Fox.

Pour leur part, les Draveurs ont pris la mesure du Thunder 2 à 1.

Samuel Gagnon (1-1) et Matthew Bursey, avec le filet vainqueur alors qu’il ne restait que 58 secondes à écouler en temps réglementaire, ont réussi les buts des Draveurs.

Benjamin Pearson a marqué pour le Thunder.