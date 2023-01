Jeux du Canada: le décompte est lancé!

Les jeunes qui forment la prochaine Équipe Nouveau-Brunswick qui participera aux Jeux du Canada de Charlottetown, en février, ont été présentés aux médias, samedi après-midi, à l’École Les Éclaireurs de Fredericton.

Si l’équipe n’est pas tout à fait complète, c’est en raison des températures clémentes et du manque de neige qui empêchent la tenue de compétitions de patinage de vitesse longue piste et de ski alpin. Les jeunes qualifiés devraient être connus d’ici deux semaines, nous assure-t-on.

Ce sont des jeunes fébriles qui ont défilé devant parents et médias alors que chaque équipe faisait son entrée pour remplir la section cloisonnée du grand gymnase de l’école primaire francophone de la rive nord de la capitale.

Si les Jeux du Canada sont tenus aux deux ans, alternant jeux d’hiver et d’été, nous étions dans le même gymnase il y a moins de six mois pour la présentation de l’équipe des Jeux d’été de Niagara Falls. Après presque trois ans de perturbations covidiennes, on rattrape enfin le temps perdu.

«Nous sommes excités. Ça s’en vient, lance d’emblée la cheffe de mission Nicole Smith après les présentations. On dirait que l’on vient de terminer des jeux, mais on a mis ça de côté et là, c’est déjà l’Île-du-Prince-Édouard. Nous avons dû préparer les deux Jeux en même temps.»

«C’est une belle aventure, surtout que c’est près de chez nous. Certains athlètes connaissent déjà les sites. Les parents vont y être. Nous avons très hâte», explique Mme Smith.

Le rassemblement de mercredi a permis aux athlètes de se regrouper au moins tous ensemble, comme ils seront divisés en deux groupes qui se succéderont aux Jeux pour limiter l’achalandage sur place.

Les Jeux se tiennent du 18 février au 5 mars.

Des athlètes assistent à la présentation de Équipe NB pour les Jeux du Canada de Charlottetown 2023, le samedi 7 janvier à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard L’École Les Éclaireurs de Fredericton, lieu de la présentation de Équipe NB pour les Jeux du Canada de Charlottetown 2023, le samedi 7 janvier à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Avec une nouvelle équipe, vient des nouveaux habits pour Équipe NB pour les Jeux du Canada de Charlottetown 2023, le samedi 7 janvier à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard L’équipe de hockey féminine fait son entrée lors de la présentation de Équipe NB pour les Jeux du Canada de Charlottetown 2023, le samedi 7 janvier à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard – Acadie Nouvelle: Denis Savard La cheffe de mission Nicole Smith lors de la présentation de Équipe NB pour les Jeux du Canada de Charlottetown 2023, le samedi 7 janvier à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Mahée vise l’or

Une des meilleures chances de médaille d’or du Nouveau-Brunswick repose sur la jeune judoka prodige, Mahée Savoie, qui s’entraîne au Club Otoshi de Dieppe. Ce sont les deuxièmes Jeux pour Mahée, un rare fait d’armes en raison de son jeune âge à ses premiers jeux. Elle sera d’ailleurs imitée par sœur cadette Marisol qui participe à ses premiers Jeux en se battant dans une catégorie d’âge supérieure, comme l’avait fait son aînée.

«Je suis pas mal fière de pouvoir partager cette expérience avec elle», explique Mahée.

Mahée terminé une année de compétition sur des chapeaux de roues, après avoir multiplié les médailles sur la scène nationale, dont deux aux championnats canadiens et deux autres au Québec Open dans la deuxième moitié de 2022.

«Je suis très excité pour mes deuxièmes jeux. Nous avons passé une semaine avec l’équipe qui est devenue très proche. Nous avons appris à nous connaître.»

Elle ne vise rien de moins que la plus haute marche du podium.

«Je connais bien les concurrentes du Québec et de l’Alberta. Nous sommes trois à lutter pour la première place (au pays!).»

L’équipe de hockey masculine du Nouveau-Brunswick compte entre autres sur Zack Michaud de Grand-Sault, qui évolue avec la Champions Hockey Academy (M16) basée à Fredericton. Ce sont ses premiers Jeux.

«C’est un honneur de participer aux Jeux du Canada. Nous avons une très bonne équipe cette année, assure Zack. Ça fait quelques années que l’on se connaît à force de jouer les uns contre les autres. C’est bien de jouer ensemble. Je crois qu’une cohésion s’est installée parmi nous. Ça va bien aller.»

«Nous n’avons pas beaucoup de temps de préparation, donc nous profitons le plus possible du temps que nous passons ensemble sur la patinoire.»

«La compétition est forte. Mais avec notre équipe, notre talent et notre cœur au travail, j’ai confiance que nous allons nous en sortir avec une médaille», prédit Zack Michaud.

Les dés sont lancés.

En bref… Si ce sont les Jeux «de Charlottetown», une partie des compétitions de ski alpin se déroulera tout de même au Nouveau-Brunswick, sur le mont Crabbe au nord-ouest de Fredericton… Questionnée sur les objectifs d’Équipe NB, Nicole Smith explique qu’ils n’ont pas eu le temps de faire une compilation des pronostics. Mais elle souhaite simplement que chaque athlète se dépasse.