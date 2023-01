Wildcats: Ritchie Thibeau satisfait des ajouts apportés à l’équipe

Ritchie Thibeau aurait bien aimé ajouter un joueur de haut niveau de 17 ou 18 ans, mais il se dit néanmoins satisfait du travail accompli pendant la dernière période des transactions. Avec la possibilité de voir 19 des joueurs de l’équipe actuelle revenir la saison prochaine, dont huit qui seront encore éligibles pour trois ou quatre autres campagnes au terme de celle-ci, l’avenir des Wildcats de Moncton s’annonce fort intéressant.

En allant chercher Oscar Plandowski, un défenseur, et Connor Trenholm, un gros centre gaucher, le directeur des opérations hockey des Chats Sauvages a aussi fait le pari de voir ces vétérans occuper deux des trois chaises disponibles comme joueurs de 20 ans en 2023-2024.

Et de la façon dont le capitaine Alexis Daniel accumule les points depuis un mois, lui qui revendique sept buts et six passes dans ses neuf derniers duels, l’entraîneur-chef Daniel Lacroix risque de ne pas trop chercher longtemps pour régler le dossier des 20 ans.

«Nous sommes satisfaits parce que nous avons réussi à accomplir ce que nous pensions pouvoir faire, mais j’aurais bien aimé ajouter un excellent jeune joueur de 17 ou 18 ans qui nous aurait aidé pour les prochaines saisons. Nous avons essayé, mais malheureusement il n’y en avait pas qui étaient disponibles», révèle Thibeau, qui était même prêt à sacrifier un choix de première ronde pour trouver la perle rare.

Il faut dire qu’avec trois choix de premier tour pour l’encan de cet été, Thibeau a les outils en main pour intéresser un club dégarni en choix au repêchage. Bref, ça pourrait fort bien n’être que partie remise et il faut s’attendre à ce qu’il revienne à la charge avant le repêchage de juin.

Thibeau dit avoir également reçu une offre tardive pour le vétéran de 19 ans Maxim Barbashev, mais que le retour n’en valait pas vraiment la peine. Il a donc préféré conserver son hockeyeur russe.

«Nous avons jugé que Barbashev serait plus utile pour nous aider notre jeune équipe à disputer au moins deux rondes éliminatoires, confie-t-il. C’est sûr que la décision aurait été plus difficile à prendre si on nous avait offert un choix de première ronde pour Barbashev, mais ce n’était pas le cas.»

Avec les jeunes Sidney Deslauriers et Riley Sampson, qui seront de sérieux candidats pour se tailler une place avec le club pour la prochaine campagne, les trois choix de première ronde et le lot de surprises qu’apporte normalement chaque camp d’entraînement, particulièrement du côté des joueurs invités, Ritchie Thibeau a d’ailleurs senti le besoin d’aviser immédiatement les joueurs de l’équipe de la nécessité de bien performer d’ici la fin de la présente saison.

«Samedi, je suis descendu dans le vestiaire pour dire aux joueurs que l’équipe allait compléter la saison avec les effectifs actuels, mais qu’ils devaient maintenant nous démontrer qu’ils veulent faire partie du club pour la prochaine campagne», indique Thibeau.

Les Wildcats ont par ailleurs perdu deux joueurs au ballottage, soit l’attaquant Kiefer Lyons, dont les droits appartiennent désormais aux Islanders de Charlottetown, et le défenseur Connor Olson, qui a été sélectionné par les Saguenéens de Chicoutimi. Olson a toutefois décidé de ne pas se rapporter à sa nouvelle équipe afin de poursuivre sa carrière universitaire avec les Huskies de Saint Mary’s.

Maxim Barbashev a marqué dans les deux victoires des Wildcats en fin de semaine. – Gracieuseté: Daniel St. Louis

Deux autres gains

Dimanche après-midi, les Wildcats (21-14-2) l’ont emporté 4 à 1 sur les Islanders de Charlottetown.

Connor Trenholm, Yoan Loshing, Maxim Barbashev et Charles Beaudoin ont marqué dans la victoire.

Simon Hugues a répliqué pour les Islanders (13-21-3).

Vincent Filion a effectué 23 arrêts dans le gain. Le revers a été porté du dossier de Tye Austin, auteur de 26 arrêts.

Samedi, les Wildcats ont eu raison de l’Océanic de Rimouski par la marque de 5 à 1.

Maxim Barbashev (2), Alexis Daniel (1-2), Charles Beaudoin et Yoan Loshing ont marqué les buts. Jonas Taibel a obtenu deux passes.

Maxime Coursol a compté le seul but de l’Océanic.

Jacob Steinman a repoussé 26 des 27 lancers dirigés vers lui.

Les Wildcats vont disputer leur prochain mercredi en accueillant les Remparts de Québec.