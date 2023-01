Balle rapide: Monica Bourque lancera pour Simon Fraser

Après avoir dominé la scène nationale dans la catégorie M17, la lanceuse Monica Bourque ira poursuivre son développement en balle rapide avec les Red Leafs de l’Université Simon Fraser. L’institution scolaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, possède la singularité d’être la seule université canadienne à compétitionner au sein de la NCAA.

Les Red Leafs, qui évoluent en deuxième division dans la NCAA, ont complété la dernière campagne avec un dossier de 18 victoires et 22 revers. À noter que la saison de balle rapide se déroule de février à mai, bien que l’équipe va disputer des parties préparatoires cet automne.

Bourque, 17 ans, a connu une année 2022 tout simplement remarquable.

Au cours de l’été, l’Acadienne de Quispamsis a évolué au sein de quatre formations, dont les Black Bears de Saint-Jean. Elle a aussi représenté le Nouveau-Brunswick au sein des équipes M17 et M19, de même qu’avec l’équipe de balle rapide de son école secondaire, les Jaguars du Centre scolaire Samuel-de-Champlain.

Bien que les statistiques des Jaguars ne figurent pas dans ses totaux de la dernière année, il n’en reste pas moins qu’elle a disputé près de 70 rencontres avec les trois autres équipes, dont 38 au monticule. Elle a d’ailleurs présenté une fiche de 27 victoires en 34 décisions.

Et lors de ses 201 manches de travail, Monica Bourque n’a permis que 106 coups sûrs et 44 buts sur balles, tout en retirant, tenez-vous bien, 345 filles sur trois prises. Sa moyenne de points mérités s’est située à 1,18. Des chiffres à faire baver d’envie les Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens et Steve Carlton de ce monde.

Qui plus est, Bourque s’est également illustrée en offensive comme en témoignent ses 71 coups sûrs, dont 15 doubles, neuf triples et 10 circuits, en seulement 173 présences au bâton. En plus de produire 56 points, elle est aussi, grâce à sa vitesse, parvenue à voler 20 buts en 22 tentatives.

Toutefois, comme l’entraîneure des Red Leafs Tina Andreana ne l’a vu que lancer aux Championnats canadiens M17 présentés à Montréal en août, c’est d’abord et avant tout comme lanceuse que l’Acadienne se présentera à son premier camp d’entraînement en août prochain.

«J’y vais comme lanceuse, mais on m’a dit que j’allais avoir l’occasion de prendre ma place en défensive quand je ne lancerai pas», confie celle qui excelle également à la position d’arrêt-court.

«Mais mon principal objectif pour ma première saison, c’est surtout de faire de mon mieux tout en continuant de m’améliorer. J’aimerais bien améliorer la vitesse de ma balle rapide», révèle Bourque qui propulse déjà sa balle à 62 miles à l’heure.

À plus long terme, Monica Bourque aimerait bien sûr devenir la lanceuse numéro un des Red Leafs. Et, même si ça ne lui a jamais traversé l’esprit avant tout récemment, une éventuelle participation aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028, où la balle rapide devrait faire son retour dans le grand rendez-vous sportif planétaire, l’intéresse beaucoup.

«Ce serait vraiment un rêve, dit-elle. Je n’y avais pas vraiment pensé avant, mais aujourd’hui c’est maintenant un objectif réaliste. Si l’opportunité se présente, je vais sauter dessus. Si c’est pour arriver, ça arrivera.»

Beaucoup d’intérêt aux États-Unis

C’est via le réseau social Instagram que l’entraîneure-chef des Red Leafs, Tina Andreana, a manifesté son intérêt à Monica Bourque.

À ce moment-là, la lanceuse droitière de 5 pieds 9 pouces étudiait déjà très sérieusement les offres de trois écoles américaines, soit l’Université privée de Husson, située à Bangor dans l’État du Maine, l’Université Plymouth au New Hampshire, et l’Université du Maine basée à Presque Isle.

L’adolescente a aussi été approchée par le Collège Central Maine Community et le Collège Durham d’Oshawa, en Ontario. Ces deux écoles n’offrent toutefois pas le cours en kinésiologie qu’elle priorise au-delà de tout.

«Nous n’avons pas voulu l’influencer dans sa décision, mais disons que ça faisait bien notre affaire quand elle a décidé d’aller à Simon Fraser», signale le paternel Thaddée Bourque.

«C’est d’autant plus intéressant pour elle que nous avons de la famille qui habite à environ 20 minutes de l’Université Simon Fraser», ajoute-t-il.

Monica Bourque est déjà en mesure de lancer une balle rapide à 62 miiles à l’heure. – Gracieuseté Monica Bourque fera partie du personnal de lanceuses des Red Leafs de l’Université Simon Fraser pour la saison 2023-2024. – Gracieuseté La vitesse est l’une des nombreuses qualités de Monica Bouque comme athlète. – Gracieuseté Monica Bourque est aussi une excellence joueuse d’arrêt-court. – Gracieuseté

Le sport dans le sang

On dit que la pomme ne tombe jamais bien loin du pommier. Dans le cas de Monica Bourque, le fruit avait deux arbres pour la guider puisque son père Thaddée et sa mère Sylvie, née Pitre, ont tous joué à un bon niveau dans leurs jeunes années.

En 2022, Thaddée Bourque aura été l’entraîneur-chef des Jaguars du Centre scolaire Samuel-de-Champlain, en plus d’agir comme entraîneur adjoint des Black Bears de Saint-Jean et de l’équipe provinciale M17. Comme athlète, il s’est distingué autant en balle molle qu’au baseball sur la scène provinciale.

Sylvie, de son côté, était son adjointe au sein de l’équipe scolaire. Elle a de plus représenté la région Chaleur au volleyball et en athlétisme aux Jeux de l’Acadie de 1984 (Petit-Rocher) et de 1986 (Lamèque).

S’ils n’étaient pas des vedettes dans leurs disciplines respectives, ils ont toutefois su partager leur passion pour le sport à leur fille. Leur fils Logan, deux ans plus jeune que Monica, est lui aussi doué pour les sports, mais est davantage un studieux.

Ironiquement, c’est au soccer que Monica Bourque a fait ses premiers pas dans le sport. Toutefois, à l’âge de 9 ans, elle a découvert la balle rapide. Le soccer a rapidement perdu sa préférence et dès ses 10 ans la balle rapide est devenue son seul sport.

«C’est seulement au niveau M14 que nous avons commencé à voir son potentiel, raconte Thaddée Bourque. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à lancer. Sa grande qualité comme athlète, c’est son éthique de travail. C’est une fille très disciplinée. Elle va au gymnase, elle court et elle fait tous les petits extras qui font la différence.»

«Et une chose que nous avons remarqué avec le temps, c’est qu’elle offre toujours ses meilleures performances quand l’enjeu est important. On dirait que c’est là qu’elle est à son meilleur. Ceci dit, Monica ne partage pas son succès toute seule. Elle est entourée de filles qui travaillent aussi fort qu’elle et qui performant également très bien», mentionne le fier papa.