Larkin Titan de fer

Cole Larkin est devenu vendredi soir l’incontestable homme de fer de la concession d’Acadie-Bathurst. Remontez aussi loin que vous le pouvez – jusqu’au premier domicile de l’équipe à Rosemont lors du lancement de la LHJMQ en octobre 1969 – aucun joueur n’a disputé autant de parties consécutives que le fier capitaine du Titan.

En comptant son duel de samedi à Rouyn-Noranda, le Prince-Édouardien de Mermaid totalise maintenant 218 matchs consécutifs à son actif.

Deux de plus que l’ancien recordman Glen Currie qui, du 28 septembre 1975 au 19 mars 1978, en avait disputé 216. Larkin et Currie sont d’ailleurs les seuls qui sont parvenus à jouer au-delà de 200 matchs d’affilée au sein de l’équipe.

La dernière fois que Larkin a regardé une rencontre de saison régulière dans les gradins remonte au 15 février 2019, au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

Ce soir-là, le Titan a mangé une volée de 11 à 4 aux mains du Drakkar. Depuis, les entraîneurs qui se sont succédé, Mario Durocher, Jason Clarke et Gordie Dwyer, n’ont plus eu la mauvaise idée de le laisser en habit-cravate pendant un match.

Larkin demeure néanmoins modeste devant ce rare exploit.

«C’est vraiment cool comme accomplissement, mais pour être honnête ce n’est pas quelque chose à laquelle j’ai souvent pensé. Je me prépare de la même façon pour chaque match et j’essaie d’être le meilleur joueur possible afin d’aider mon équipe», révèle le défenseur droitier de 20 ans.

Invité à nous dévoiler le secret de cette longévité, Larkin explique le tout par une discipline qu’il s’impose depuis déjà plusieurs années.

«Tout vient de la façon dont tu t’occupes de ton corps à l’extérieur de la patinoire. Je tente de manger santé, de dormir suffisamment et de bien m’étirer et de travailler ma mobilité avant et après les matchs et les entraînements», confie-t-il.

Évidemment, Larkin a dû disputer quelques matchs avec des bobos ici et là, mais rien de trop grave.

«C’est difficile de me rappeler tous les bobos, mais c’est définitif que j’ai joué des parties avec des petits bobos. Mais la dernière fois que j’ai raté une partie en raison d’une blessure ou la maladie, je crois que ça remonte à l’époque où je jouais bantam», mentionne-t-il en riant.

La semaine dernière, Larkin a vu deux de ses meilleurs amis quitter le club afin de poursuivre leur carrière sous d’autres cieux. Nous parlons bien sûr des attaquants Riley Kidney et Jacob Melanson, désormais membres des Olympiques de Gatineau et du Phoenix de Sherbrooke.

«Ç’a été très difficile de les voir partir, lance-t-il. Ce sont deux gars avec qui j’ai grandi dans l’organisation au cours des dernières années. Ils sont aussi devenus des amis proches. En même temps, je suis content pour eux qu’ils aient la chance de gagner un championnat.»

Pour les quelques mois qu’il lui reste à disputer dans le junior majeur, Cole Larkin entend donner tout ce qu’il a pour aider le jeune club à poursuivre sa progression.

«J’ai toujours confiance dans notre groupe de joueurs, indique-t-il. Nous sommes jeunes, mais nous avons démontré que nous pouvons compétitionner quand nous jouons selon nos habiletés.»

L’athlète de 6 pieds 2 pouces et 188 livres est particulièrement optimiste pour l’avenir de la jeune brigade défensive. Tous les arrières, sauf lui bien sûr, sont âgés de 17 ou 18 ans. Plusieurs d’entre eux sont donc appelés à affronter les meilleurs éléments adverses dans diverses missions.

«Je crois que ce groupe s’améliore chaque jour. L’équipe va dans la bonne direction. C’est bon pour eux de pouvoir acquérir cette expérience à un si jeune âge. Ça va seulement les aider à devenir meilleurs dans les années à venir», termine le choix de deuxième ronde du Titan en juin 2018.

Ce n’est qu’un début

Avec encore 29 parties à disputer au calendrier régulier, Cole Larkin aura la chance de se positionner encore mieux dans l’histoire de la LHJMQ parmi les hommes de fer.

Ainsi, s’il dispute toutes les rencontres restantes, le numéro 5 du Titan d’Acadie-Bathurst totalisera alors 247 matchs consécutifs.

Un tel nombre lui permettrait non seulement de consolider sa domination dans l’histoire de la concession, mais il deviendrait aussi le troisième défenseur à ce chapitre derrière les meneurs James Sanford et Guy Dupuis, deux Néo-Brunswickois qui ont disputé respectivement 263 et 262 rencontres consécutives.

De plus, un total de 247 duels d’affilée permettrait à Larkin d’accéder au 10e échelon de tous les temps, toutes positions confondues. Ce pourrait même être le neuvième rang si jamais Josh Lawrence, des Mooseheads de Halifax, devait rater l’un de ses 13 prochains duels. Lawrence, lui aussi un Néo-Brunswickois, se dirige pour sa part vers un total de 265 matchs d’affilée, ce qui pourrait le mener jusqu’au sixième rang de l’histoire de la LHJMQ à ce chapitre.

À noter que l’homme de fer par excellence demeure toujours le Néo-Brunswickois d’adoption Éric Bétournay qui, du 12 janvier 1998 au 19 mars 2002, a disputé pas moins de 314 parties de suite dans les uniformes du Titan de Laval et d’Acadie-Bathurst, de même que des Saguenéens de Chicoutimi.