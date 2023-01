David Doucet est le nouveau capitaine des Foreurs de Val-d’Or

Mis à part le fait que trois membres du club ont depuis été repêchés par une formation de la LNH, le leadership des Acadiens aura probablement été ce qu’il y a eu de mieux comme ristourne offerte par l’équipe masculine qui a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’hiver du Canada présentés à Red Deer, en Alberta, en 2019.

Croyez-le ou non, Alexis Daniel, chez les Wildcats de Moncton, Jonathan Desrosiers, avec les Saguenéens de Chicoutimi, et depuis quelques jours David Doucet, du côté des Foreurs de Val-d’Or, abordent sur leur poitrine le «C» du capitaine.

Vous pouvez parier que ces trois joueurs, qui sont encore éligibles pour une autre saison au niveau junior, sont déjà dans la mire des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

David Doucet a appris la bonne nouvelle vendredi dernier, quelques heures avant d’affronter son ancienne équipe, le Titan d’Acadie-Bathurst. Le hockeyeur de Baie-Sainte-Anne a d’ailleurs célébré en obtenant une passe et en remportant 16 de ses 24 mises au jeu dans un gain de 3 à 2 en prolongation.

De son propre aveu, même s’il se savait parmi les prétendants pour succéder à Justin Robidas, désormais avec les Remparts de Québec, il croyait dur comme fer qu’il allait simplement continuer de jouer le rôle d’adjoint au capitaine.

L’organisation a finalement décidé de lui confier le «C» et il sera secondé par Zachaël Turgeon et Tomas Cibulka.

«Après Noël, ils ont réuni les joueurs qu’ils considéraient comme les leaders de l’équipe afin de nous dire qu’ils allaient éventuellement choisir un nouveau capitaine parmi nous. Ils voulaient d’abord y réfléchir un peu plus avant de prendre une décision. J’ai finalement appris que c’était moi vendredi matin», raconte le hockeyeur de 5 pieds 11 pouces et 187 livres.

«J’en suis très fier. Je me considère chanceux d’avoir la chance d’être le capitaine d’une équipe de la LHJMQ. C’était d’autant plus surprenant que je n’ai pas vraiment vu beaucoup d’action cette saison en raison des blessures. Ça n’a pas semblé trop les déranger quand ils ont pris leur décision», confie-t-il.

«Il faut dire que je suis toujours resté dans l’entourage de l’équipe. Bien sûr, je m’entraînais seul le matin pour garder la forme, mais je m’arrangeais toujours pour aller voir les gars pendant les entraînements du club», dit-il.

David Doucet a aussi eu une bonne pensée pour Alexis Daniel et Jonathan Desrosiers après sa nomination.

«C’est quand même spécial que nous soyons tous les trois capitaines. Ce sont deux très bons amis depuis les derniers Jeux du Canada», mentionne le choix de deuxième ronde (25e au total) de l’encan de 2019.

En 16 matchs, Doucet montre un dossier de quatre buts et sept passes pour 11 points.

Aider les jeunes

Doucet, qui assumait déjà le rôle d’adjoint au capitaine dans la première moitié de saison, entend continuer de travailler afin d’aider les jeunes joueurs de l’équipe à progresser.

«Nous avons eu un passage difficile après les départs de (Justin) Robidas et d’Alexandre Doucet, mais les choses sont en train de se replacer. Nous jouons de mieux en mieux», révèle-t-il.

«Nous avons une jeune équipe et certains d’entre eux commencent à prendre leur place. Je suis particulièrement impressionné par le nouveau venu Nathan Baril, qui était avant avec le Drakkar. Notre joueur de 16 ans Nathan Brisson en est un autre qui va bien. C’est tellement un gros travaillant», affirme Doucet.

Outre les pertes de Robidas et Doucet, le départ du vétéran Kale McCallum a également fait mal au club. Le Néo-Brunswickois de 20 ans n’a tout simplement pas accepté que l’équipe ne parvienne pas à l’échanger à l’une des puissances du circuit.

«Déjà que nous avions perdu nos deux meilleurs attaquants, il y a eu un peu de panique quand Kale a décidé de partir. Je m’entendais très bien avec lui. C’est un bon ami. Ce n’était déjà pas facile pour lui à Val-d’Or comme anglophone dans un milieu très francophone. Même si je comprends sa décision, c’est plate qu’il soit parti. Kale était notre général en défensive», souligne-t-il.

Questionné à savoir si cette nomination comme capitaine lui assurait un poste comme joueur de 20 ans la saison prochaine, David Doucet a eu cette réponse: «Je n’en ai pas parlé avec l’organisation, mais j’imagine que c’est un bon pas vers ça».

En bref…

Les trois joueurs d’Équipe Nouveau-Brunswick des Jeux du Canada de 2019 qui appartiennent aujourd’hui à un club de la LNH sont Cole Huckins (Calgary), du Phoenix de Sherbrooke, Evan Nause (Floride), des Remparts, et Eli Barnett (San Jose), des Grizzlies de Victoria dans la Ligue junior de la Colombie-Britannique…

À noter qu’ils sont encore huit de cette formation qui évoluent dans la LHJMQ. Outre Huckins, Nause, Daniel, Desrosiers et Doucet, on retrouve aussi le gardien Nicholas Sheehan (Blainville-Boisbriand), ainsi que les attaquants Peter Reynolds (Saint-Jean) et Drew Elliott (Drummondville). C’est sans oublier que Carter McCluskey a également disputé une vingtaine de parties avec les Eagles du Cap-Breton avant Noël…