Titan: Dwyer satisfait de ses choix

Si Gordie Dwyer a peut-être obtenu moins qu’anticipé en attendant à la dernière journée pour échanger Riley Kidney, il n’empêche que le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst s’est tout de même arrangé pour aller chercher quatre bons éléments qui vont aider immédiatement le club, en plus de regarnir une banque de choix qui en avait drôlement besoin.

Ces quatre nouveaux éléments sont le défenseur de 18 ans William Bishop, l’ailier droit de 18 ans Donovan Arsenault, l’ailier gauche de 19 ans Bobby Orr et l’ailier gauche de 20 ans Jake Uberti, une belle trouvaille dénichée sur le marché des agents libres en Ontario.

Ces quatre joueurs sont non seulement dotés de bons gabarits, mais ils font aussi du Titan un club avec plus de profondeur, à défaut d’avoir une meilleure force de frappe sans Kidney et Jacob Melanson.

Arsenault a démontré dès son premier match qu’il avait une paire de mains non négligeable, Orr est déjà un élément offensif respecté dans la LHJMQ et Uberti est aussi doté d’un instinct de marqueur certain. Bishop, lui, apporte encore plus de stabilité à la ligne bleue.

«Ce sont quatre joueurs de qualité qui ont de l’expérience au niveau junior majeur, révèle Dwyer. C’est sûr que nous avons perdu d’excellents joueurs en Riley et Jacob. Ce sont deux joueurs de concession qui font partie de l’élite du junior majeur. Sauf que Bishop, Arsenault, Orr et Uberti devraient nous aider à limiter les dégâts. Ils nous apportent également beaucoup plus de profondeur. Nous avons travaillé fort pour trouver des solutions à court et long terme.»

Dwyer estime que les choix au repêchage, particulièrement les six qui sont des sélections parmi les quatre premiers tours en vue des trois prochains encans, sont autant d’autres bonnes nouvelles pour l’organisation. Le d.g. espère que les coups de malchance sont terminés pour son équipe.

«Nous n’avons pas été chanceux jusqu’ici cette année. Il y a d’abord eu la perte de Miguël Tourigny qui ne s’est finalement pas présenté à l’équipe (N.D.L. – Le défenseur de 20 ans évolue en Première division en Slovaquie avec le Dukla de Trencin). Puis, nous avons ensuite perdu les services de Jan Bednar quelques jours après que nous ayons échangé le défenseur Peteris Bulans qui était alors notre Européen en trop», explique Dwyer.

«Ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans le junior. Tous nos nouveaux venus seront en uniforme vendredi. Orr est arrivé hier (lundi) et il s’est entraîné avec les gars aujourd’hui (mardi). Uberti, lui, sera à l’entraînement de mercredi», confie Dwyer.

Au sujet d’Uberti, le d.g. et entraîneur-chef raconte une anecdote à son sujet.

«Bryer MacPherson (coordonnateur du contenu et des relations médias) est venu me dire que le nom d’Uberti lui disait quelque chose. Il s’est alors souvenu qu’Uberti avait joué au sein du même trio que Bennett MacArthur lors du camp des Coyotes de l’Arizona en septembre 2021. Le monde est petit», mentionne Dwyer.

Notons qu’Uberti a également pris part au camp des Red Wings de Detroit, l’automne dernier.

En 197 matchs dans l’OHL, séries éliminatoires incluses, il a compilé 41 buts et 47 passes pour 88 points. Cette saison, il montrait une fiche d’un filet et six mentions d’aide en 12 duels avec les Steelheads de Mississauga. Il avait entamé sa carrière junior avec les IceDogs de Niagara.

En bref…

Jake Uberti a disputé une bonne partie de son hockey mineur avec le défenseur Owen Power, le tout premier choix au total du repêchage de 2021 de la LNH par les Sabres de Buffalo…

L’Acadien Philippe Collette a été cédé au Blizzard d’Edmundston dans la LHM. «Avec les nouveaux attaquants qui sont arrivés, nous voulions que Philippe ait la possibilité de jouer davantage. Il demeure un excellent espoir pour le Titan et nous allons suivre de près sa progression à Edmundston. Il a connu quelques bons moments avec nous, mais pour le bien de son développement il était préférable de lui donner cette opportunité de joueur plus», indique Dwyer…

Le défenseur Thomas Peat a lui aussi été cédé à un club junior A. Le Québécois va poursuivre son cheminement avec le Collège-Français de Longueuil. Il demeure toutefois affilié à l’équipe…

Libéré peu avant Noël, Riley Pitt, pour sa part, portera désormais les couleurs des Cougars de Cobourg dans l’OJHL…