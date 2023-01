LHM: période de transactions difficile pour les Tigres

Charles LeBlanc est passé par toute la gamme des émotions dans la dernière semaine. Dans la dernière semaine, le directeur général des Tigres de Campbellton a même dû se débattre comme un diable dans l’eau bénite pour garder la tête hors de l’eau.

LeBlanc, qui a dès le camp d’entraînement fait connaître ses intentions d’aller «all-in», a non seulement composé avec le désir tardif de son gardien numéro un Olivier Leclair d’explorer d’autres horizons, mais il a aussi appris que son as-marqueur Kiefer Lyons allait compléter la saison avec les Islanders de Charlottetown.

Comme dirait l’autre, un coup de madrier dans le front aurait probablement fait moins mal.

Heureusement pour lui, il a su limiter les dégâts.

Il a d’abord fait l’acquisition de l’attaquant de 20 ans Eli Reimer, le frère du défenseur Jadon, en cédant aux Mariners de Yarmouth une sélection de deuxième tour en 2024, un choix de huitième ronde en 2023 et des considérations futures.

Il a ensuite réussi à transiger Leclair aux Titans de Princeville, dans la Ligue junior AAA du Québec, afin de mettre la main sur un autre portier de 20 ans, Jacob Carrier. Ce dernier a présenté une moyenne de buts alloués de 3,09 et un taux d’arrêt de ,902, tout en remportant 11 de ses 12 décisions.

Vous pouvez néanmoins parier que LeBlanc va s’en souvenir longtemps de cette période de transactions.

«Ç’a été la sécheresse partout au Canada, a-t-il imagé. Il n’y avait tout simplement pas assez de vendeurs et beaucoup trop d’acheteurs. Je crois que la pandémie a aussi rendu plusieurs équipes plus prudentes. J’ai tendu des perches partout au pays et ça n’a rien donné.»

«Je ne suis pas le seul qui a regardé ailleurs pour trouver des joueurs. Hier (mardi), mon homologue Pat McIver, des Western Capitals de Summerside, m’a dit qu’il a essuyé plus de refus dans la journée que sur le plancher de danse pendant toute l’année 1980», a continué LeBlanc en éclatant de rire.

Ce qui est sûr, c’est que LeBlanc a avalé de travers la demande d’Olivier Leclair.

«Il m’est arrivé avec ça quatre jours avant la date limite. Il m’a même dit qu’il s’en irait à la maison même si je ne parvenais pas à l’échanger. J’ai parlé avec plusieurs gardiens avant de réaliser l’échange avec Princeville. J’ai même discuté avec Kevyn Brassard, Tye Austin, Jakob Robillard et Joe Ranger, entre autres. Je n’ai pas encore vu Carrier, mais il a eu des bonnes statistiques à Princeville et il est content de s’en venir à Campbellton», a-t-il raconté.

Dans le cas de Lyons, auteur de 18 buts et 34 points en seulement 16 matchs avec les Tigres, LeBlanc s’est dit très heureux pour son attaquant de 18 ans.

«C’est sûr que je suis content pour lui. Après tout, c’était l’objectif de le faire graduer dans la LHJMQ avant même le début de la saison. Mais je ne peux pas nier que ç’a frappé dur. Ç’a été très exigeant dans les 48 dernières heures de tenter de trouver des solutions pour remplacer Leclair et Lyons. C’est du temps que j’aurais pu utiliser ailleurs», a confié LeBlanc.

Le d.g. et entraîneur-chef des Tigres ne perd toutefois espoir de dénicher un agent libre d’ici le 15 février, date limite permise aux équipes pour compléter leur alignement.

«Il me reste deux cartes et j’aimerais bien trouver un bon agent libre pour jouer dans notre top-9 à l’attaque. On verra bien», dit-il.

En attendant, il a décidé de muter l’arrière Ethan Dollemont à l’attaque.

«Ethan se débrouille très bien, mentionne LeBlanc. Je l’utilise actuellement avec Jake Kyle et Justin David.»

Les Tigres (17-8-5) reprennent l’action jeudi soir en visitant les Western Capitals (19-8-1) au Credit Union Place. Le premier rang de la division Nord sera évidemment à l’enjeu.

Et comme Stanger est toujours sur le coup d’une suspension (il lui reste trois parties à purger de sa suspension de cinq rencontres), les chances sont bonnes pour que le défenseur Jack MacKinnon, du Wild de Kensington, soit rappelé pour ce match.