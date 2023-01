Philippe Collette aura davantage de glace à Edmundston

Quand Gordie Dwyer l’a invité à venir le rencontrer dans son bureau du Centre régional K.-C.-Irving, lundi, Philippe Collette était loin de se douter que le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst allait lui annoncer qu’il irait terminer la saison avec le Blizzard d’Edmundston.

Mais une fois que le patron du Titan lui a expliqué les raisons de sa décision, l’Acadien de Saint-Antoine a rapidement accepté la nouvelle. Même que mercredi midi, Collette a insisté pour dire qu’il ne voyait aucunement la situation comme un recul dans sa jeune carrière.

«Ça m’a pris par surprise, mais je comprends la décision de Gordie, dit-il. Il veut que je joue plus. Il tient à ce que je continue de m’améliorer. Je ne vois vraiment pas ça comme un recul. Je vois plutôt ça comme une occasion de continuer à m’améliorer.»

Et si son premier entraînement avec le Blizzard mardi est garant de l’avenir, l’entraîneur-chef Simon Olivier a clairement l’intention d’utiliser l’attaquant de 17 ans.

«Je me suis entraîné en compagnie du capitaine Mitch McLeod et de Patrick LeBlanc, a confié l’ailier gauche de 6 pieds et 198 livres. Ce sont deux excellents joueurs. J’espère que ça va rester comme ça.»

À Bathurst, malgré les départs de Riley Kidney et Jacob Melanson, l’arrivée des Jake Uberti, Donovan Arsenault et Bobby Orr n’était pas pour améliorer le sort de Collette. Notez qu’il devait déjà passer son tour de temps à autre avant les changements.

Malgré tout, Collette aura réussi à amasser quatre buts et trois passes pour sept points en 27 rencontres. Ce qui n’est pas si mal pour un bonhomme qui n’avait pas nécessairement droit à de grosses minutes de jeu.

«J’ai eu de bons moments, mais disons que ce n’était pas facile de rater des matchs même si j’étais en (bonne) santé. Bien que je me suis amélioré comme joueur, particulièrement au niveau de mes habiletés, j’ai perdu petit à petit un peu de ma confiance parce que je ne jouais pas assez. J’espère la retrouver à Edmundston. J’ai parlé un peu avec Simon Olivier, hier (mardi), et il m’a simplement dit que je n’avais qu’à continuer de travailler fort», a révélé Collette.

Ce qui est certain, toutefois, c’est que l’ancien attaquant des Flyers de Moncton n’arrive pas en pays étranger. Pas moins de quatre gars qui ont remporté la Coupe Telus avec lui en mai avec les Flyers font partie du club. Il s’agit du gardien Samuel LeBlanc, du défenseur Jean-Philllip Boudreau, ainsi que des avants Marco Martin et Noah Matulu.

«Je connais aussi très bien Patrick LeBlanc et Alex Arsenault, qui sont des gars de par chez nous. J’ai déjà joué avec Colby Morin dans le passé. Je connais donc déjà beaucoup de gars. J’ai hâte de commencer. J’ai hâte aussi de voir les foules. Ça va être plaisant de jouer devant beaucoup de partisans», a mentionné Philippe Collette, qui endossera le numéro 71 avec sa nouvelle équipe.

Le Blizzard (19-11-1) disputera son prochain match jeudi soir, alors qu’ils accueilleront les Rapides de Grand-Sault au Centre Jean-Daigle. Rappelons que le Blizzard occupe la tête de la division Nord, à égalité avec les Western Capitals de Summerside (19-8-1) et les Tigres de Campbellton (17-8-5).

En bref…

Le Blizzard a réalisé une transaction majeure dans les derniers jours. Ainsi, le directeur général Steve MacPherson est allé chercher le défenseur Timothy St-Pierre, des Red Wings de Fredericton. Il a cédé en retour l’attaquant Jérémy Duguay, l’arrière Nelson Smith, un choix de sixième ronde en 2023 et des. Considérations futures…

arlant des Rapides, ils ont complété trois échanges dans les derniers jours. Ils ont ainsi obtenu le défenseur Will Morrison, des Ramblers d’Amherst, en retour d’un choix de troisième ronde en 2024. Les Rapides obtiennent aussi un choix conditionnel de sixième tour en 2024. Le d.g. Danny Braun a de plus échangé l’attaquant Jack Campbell et un choix de huitième ronde en 2024 aux Western Capitals, pour obtenir en retour un choix de deuxième tour en 2023 et des considérations futures. Enfin, il a envoyé le centre Thomas Degagné au Phoenix de Montréal dans la Ligue junior AAA du Québec, en retour d’une somme d’argent…

Un nouveau départ pour Jacob Duguay

Jacob Duguay ne souhaitait pas nécessairement une transaction, mais il désirait plus que tout d’avoir la chance de jouer régulièrement. C’est maintenant chose faite puisque le Blizzard d’Edmundston l’a échangé mardi aux Red Wings de Fredericton, où le directeur général et entraîneur-chef Kyle McAllister le voit déjà dans sa soupe.

C’est après l’entraînement de mardi, au Centre Jean-Daigle, que Duguay a appris son départ pour la capitale provinciale à la suite d’un appel téléphonique du directeur général du Blizzard Steve MacPherson.

Lui et l’arrière Nelson Smith ont ainsi été échangés aux Red Wings en retour du défenseur Timothy St-Pierre. Un choix de sixième ronde en 2023 et des considérations futures ont également été obtenus par Fredericton.

«Je savais que c’était quelque chose qui pouvait arriver parce que les entraîneurs m’en avaient déjà parlé, mais ça m’a quand même pris par surprise. Après tout, il y a de pires endroits où jouer que devant 2200 spectateurs à Edmundston. C’est une bonne organisation où nous sommes bien encadrés et ça comprend aussi les familles d’accueil», révèle le hockeyeur de Tracadie.

«Par contre, je voulais jouer davantage et je crois que je vais avoir cette occasion à Fredericton. J’ai parlé un peu avec Kyle McAllister et il m’a fait savoir qu’il était très heureux de m’avoir dans le club. Je vais avoir un premier entraînement jeudi et je devrais disputer un premier match vendredi», mentionne Duguay.

Jacob Duguay espère avoir suffisamment de temps pour convaincre les Red Wings de lui réserver l’une des huit places disponibles comme joueur de 20 ans la saison prochaine.

«C’est l’objectif que je me suis fixé pour le reste de la saison. Je crois que je peux compter des buts à ce niveau, pourvu qu’on m’en donne la chance», dit-il.

L’Acadien de 19 ans connaît déjà quelques visages dans le vestiaire des Red Wings. En plus de Smith, bien sûr, il retrouvera aussi deux bons amis en Mathieu Pelletier et Mathias Savoie.

«Mathieu jouait à Edmundston avant d’être échangé cette saison. Et Mathias, nous avons joué ensemble avec l’école privée du OHA à Cornwall», complète celui qui a la particularité d’avoir pris part au tournoi international pee-wee de Québec à deux reprises au milieu des années 2010. Et les deux fois, la jeune vedette des Aigles Bleues de l’Université de Moncton Érica Plourde figurait parmi ses coéquipiers. – RL