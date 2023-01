Le bruit des rondelles résonne à nouveau à l’aréna de Grande-Anse

Les amateurs de hockey et autres sports de glace de la région de Grande-Anse seront heureux d’apprendre que le Centre Edmond E. Landry reprend du service après trois ans et demi d’inactivité.

L’édifice, fermé en 2019, ne servait plus que d’entrepôt, mais depuis peu le bruit sourd des rondelles qui percutent les bandes y résonne à nouveau.

Rejoint par l’Acadie Nouvelle, Joseph Lanteigne, le maire de la municipalité de Rivière-du-Nord (dont Grande-Anse fait désormais partie) a confirmé deux semaines passées que la glace était prête et que «l’aréna était en bonne condition de réouverture».

«Je ne peux pas annoncer son ouverture», avait-il ajouté, indiquant néanmoins que des travaux préparatoires avaient été menés par le village de Grande-Anse.

Les gouvernements fédéral et provincial seraient financièrement impliqués dans le projet, mais M. Lanteigne n’a rien voulu confirmer à ce sujet.

Fermera, fermera pas?

Au cours des années 2010, l’avenir de l’aréna fut périodiquement remis en question par le village. Les frais récurrents suscitaient la réticence grandissante des élus municipaux. Ces derniers affirmaient en outre que leurs concitoyens ne comptaient que pour 5% des utilisateurs.

À l’automne 2017, l’intervention de la Ville de Caraquet avait prévenu la fermeture du Centre Edmond E. Landry, dont la glace est réputée d’excellente qualité.

À cette époque, Caraquet avait offert de prendre l’édifice en main afin de «décongestionner» sa propre patinoire (le Colisée Léopold Foulem). Agissant à Grande-Anse comme «un locataire», elle avait accepté de verser 25 000$, une somme qui devait couvrir la moitié du déficit annuel du Centre Edmond E. Landry.

En septembre 2018, l’entente fut renouvelée pour une période de deux ans. Elle sera cependant résiliée en octobre 2019. Un problème mécanique de la surfaceuse, jugé irréparable, et des travaux de rénovation requis par Travail sécuritaire NB excédaient ce que les municipalités avaient convenu de payer.

Le Centre Edmond E. Landry a ouvert ses portes en 1984. En 2010, le village déboursa 250 000$ pour y remplacer le système de refroidissement.

Avant que la Ville de Caraquet n’intervienne en 2017, Grande-Anse voulait transformer l’aréna en centre sportif multifonctionnel. Ce projet, qui n’a jamais vu le jour, comprenait une piste de course, un mur d’escalade, des trampolines et des courts de tennis, de badminton et de pickleball.