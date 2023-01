Beauséjour: enfin une victoire pour les Maraudeurs

Coincés dans une série de six défaites d’affilée, les Maraudeurs de Dalhousie ont offert à leurs partisans une première victoire à domicile depuis le 26 novembre en défaisant les Coal Miners de Springhill 6 à 3, samedi, au Palais des sports Inch Arran.

Le nouveau venu Jessyko Bernard, qui revendique plus de 200 parties dans la LHJMQ, a été la principale vedette du match avec deux buts et une passe.

Olivier Gendron (1-1), Jérémy Doucet (1-1), Blake Caplin et Jake Parker ont été les autres marqueurs des Maraudeurs (3-8-1). Vincent Charest et Alex Blais ont pour leur part obtenu respectivement trois et deux mentions d’aide.

La riposte des Coal Miners est venue des bâtons de Jesse Colbourne (2-1) et Taylor Layton (1-1).