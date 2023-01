IceJam: les Flyers couronnés à Halifax

Cooper Cormier a fait bouger les cordages à deux reprises et les Flyers de Moncton ont défait les Knights de Charlottetown par la marque de 4 à 1, dimanche après-midi, en finale du tournoi de hockey IceJam de Halifax dans la division M18.

Joseph Finnigan et Thomas Hendrickson ont également trouvé le fond du filet dans la victoire. Cam White et Austin Sanchez ont amassé respectivement trois et deux passes.

Carson MacKenzie a été l’unique buteur des Knights.

La victoire est allée au dossier de Loïc Nadeau.

Les hommes de l’entraîneur John DeCourcey ont donc complété le tournoi avec un dossier de cinq victoires et un seul revers. Leur unique défaite a été aux mains de ces mêmes Knights en ronde préliminaire au compte de 3 à 2.

Dans la finale M15, les Gulls de Halifax ont eu raison des Bearcats de Truro 4 à 0.

La finale M16 a par ailleurs vu les Voyageurs de Dartmouth venir à bout du Thunder de Fundy par la marque de 3 à 1.